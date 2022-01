Confidenciales Sergio Fajardo no tiene, por el momento, el aval de Verde Oxígeno: Íngrid Betancourt

Revuelo político en el país luego de que este sábado Íngrid Betancourt, precandidata a la Presidencia, renunciara a la coalición Centro Esperanza debido a serias diferencias con Alejandro Gaviria por los apoyos políticos que este ha recibido en esa alianza.

En ese sentido, Íngrid Betancourt irá sola en nombre de su partido Verde Oxígeno por la Presidencia de la República.

No obstante, aún es incierto que podría llegar a pasar al interior de Centro Esperanza, donde se quedó el precandidato Sergio Fajardo, de quien dijo Íngrid Betancourt en SEMANA, por el momento no le otorgarán el aval del partido Verde Oxígeno.

“En realidad, ninguno tenemos ningún aval. Hasta el momento que nosotros vayamos a registrarnos, y la fecha límite es el 4 de febrero, nadie tiene avales. Yo no tengo aval, Sergio tampoco; es decir, a ninguno de los integrantes de la Coalición se les ha expedido el aval”, explicó Íngrid Betancourt en entrevista exclusiva con SEMANA.

Sin embargo, Betancourt dejó claro que el aval por parte del partido Verde Oxígeno se le puede expedir a Sergio Fajardo sin “ningún problema”.

“Es una carta que puede firmar el director de uno de los partidos (...) Lo importante no es quién le da el aval a Sergio, es que Sergio tenga un aval, es decir que le garanticemos a Sergio que va a tener la oportunidad de ser precandidato presidencial y que no se va a encontrar en la posición en donde, porque no tiene partido, entonces no puede presentarse. Ese problema está solucionado”, agregó la precandidata.

Íngrid Betancourt también explicó que Sergio Fajardo aún no puede recibir el aval de Verde Oxígeno, teniendo en cuenta que aún él hace parte de la coalición Centro Esperanza.