Confidenciales ¿Sergio Fajardo votaría por Gustavo Petro en una segunda vuelta? Vuelve a dudarlo y esto dice

En el tercer debate de precandidatos convocado por SEMANA, la Coalición de la Esperanza respondió sobre si, en un escenario hipotético, la presidencia de Colombia quedara entre Gustavo Petro y otro candidato que no haga parte de esa congregación, alguno de ellos le daría su voto al representante del Pacto Histórico. Cuando la ronda de respuestas llegó al candidato presidencial Sergio Fajardo, este empezó respondiendo que él nunca se hace esa pregunta, de hecho, afirmó que en caso tal de que se la llegara a formular ‘’al día siguiente no me levanto a hacer campaña, nunca lo he hecho’'.

También, dijo que llevaba tres años y medio aguantando insultos asociados con la figura de Gustavo Petro “me han dicho todos los adjetivos posibles, uno que me dijo Juan Manuel aquí ‘el tibio’ y yo estoy tranquilo. Pero lo que quiero decir es que estoy convencido de lo que significa la palabra, los principios y la actitud ante lo que yo señalé en ese momento y es que ni Petro ni Duque le servían a Colombia, yo voté en blanco a conciencia y no me da pena, no me da vergüenza a pesar de toda esa cantidad de insultos”.

Aclaró que está seguro que muy pocas personas en la vida política de este país que han recibido tantas agresiones e insultos de todo tipo como él: “Aquí estoy con toda la convicción de qué este país se puede cambiar sin necesidad de girar alrededor de ninguna figura de una persona. Nosotros vamos a caminar, vamos a cambiar y tenga la certeza de que en la segunda vuelta vamos a estar uno de nosotros, espero ser yo la persona que esté allá para hacer un gobierno de coalición y rompemos con esa enfermedad de este país de estar entre el miedo y la rabia permanentemente”.

Finalmente en su respuesta, el candidato dejó en el aire la respuesta de que si llegado el caso de que ningún candidato de la Coalición Centro Esperanza llegara a segunda vuelta en las presidenciales, él posiblemente podría votar en blanco.

“Yo no le di la espalda al país -haciendo referencia a la polémica sobre su visita al avistamiento de ballenas- no le he dado la espalda ninguno de ustedes, lo entendí más adelante y ahora que lo veo desde esa perspectiva, tal vez podría haber hecho algo diferente en ese momento. Pero no pasa nada, uno puede entender y poder reflexionar y por eso es que hoy voy con el espíritu tranquilo para cambiar este país”.