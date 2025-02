Sigue la puja en el Partido de la U por el Ministerio de las TIC; Gustavo Petro tendrá la última palabra

Benedetti ha dicho que él no hace parte de esos asuntos de designaciones ministeriales, pero para nadie es un secreto que le habla al oido al presidente Petro y que también perteneció a la U y tiene amigos allí.

Por ahora lo claro es que la terna que entregó la colectividad en enero de este año está compuesta por: Julián Molina, exsuperintendente de Subsidio Familiar y exasesor del embajador Roy Barreras; Said Navi, actual funcionario del MinTIC y quien sería el recomendado Mauricio Lizcano; y Jhon Alejandro Linares, exrepresentante a la Cámara y cercano al senador José David Name.

En los pasillos del Congreso aseguran que Benedetti podría hacer inclinar la balanza hacia alguno de los ternados y que sería Said Navi, también cercano al exsenador Bernardo Miguel Elías. No obstante, personas cercanas al jefe de despacho aseguran que él no tiene conocimiento de ese asunto.