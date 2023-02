Confidenciales Siguen las críticas de Cambio Radical al Gobierno Petro por el metro de Bogotá

Los partidos políticos siguen molestos por las diferencias que se han presentado con relación a la primera línea del metro en Bogotá. Cambio Radical, colectividad que está haciendo una fuerte oposición al Gobierno Petro, sigue insistiendo en que la postura del presidente de Colombia y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, generará un retroceso en la ciudad.

Según el concejal Juan Felipe Grillo, no es correcto que los habitantes de Bogotá sean los que paguen los platos rotos por cuenta de las diferencias políticas entre sectores políticos.

“Es evidente que a Bogotá le hace falta avanzar en un sistema de transporte publico eficiente y sobre todo seguro. Por esa razón este proyecto no hace parte de un debate ideológico, se trata de un tema técnico, jurídico y adicionalmente un tema en materia de competitividad para la capital de nuestro país. No podemos tampoco dejar al margen a los ciudadanos, porque no solo se trata de costos económicos, se trata del tiempo de cada uno de los ciudadanos, tiempo que van a perder al no poder contar con este avance en materia de transporte público. Es inconcebible atreverse a participar en este debate sin empatía”.

Alcaldesa @ClaudiaLopez haga respetar a Bogotá. Es un descaro que hoy @PetroGustavo, quien durante su alcaldía en Bogotá no construyó un solo kilómetro de vías ni mejoró el sistema de transporte público, ahora pretenda frenar una obra que la ciudad ha estado esperando por décadas — Juan Felipe Grillo (@jfgrillo) February 3, 2023

El concejal pidió a la alcaldesa Claudia López avanzar con las obras planeadas para no retrasar más el sueño de los bogotanos. “No se puede permitir que el Metro de Bogotá siga en vilo, así como el Regiotram y cable aéreo. Por tanto, acompaño de manera contundente como concejal de Bogotá la construcción y el desarrollo de la primera línea del metro elevado”.

Por ahora, se ha conocido que el presidente Gustavo Petro viajaría a China en los próximos días para dialogar directamente con los encargados de construir el metro para buscar soluciones.