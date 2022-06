Confidenciales “Sin haber sido elegido, ya le ahorré 24 mil millones a los colombianos”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández sigue dando de qué hablar luego de obtener casi seis millones de votos en las pasadas elecciones del 29 de mayo. El exalcalde de Bucaramanga, que llega a la segunda vuelta con Gustavo Petro, tiene como máxima propuesta el fin de la corrupción en Colombia; un tema que ha llamado la atención y ha calado en los hogares colombianos.

Por esto, no es sorpresa que Hernández, siempre que tiene la oportunidad, hable de la austeridad que, según él, ha mantenido durante toda su campaña presidencial. Ejemplo de esto es la publicación que hizo este 1 de junio en Twitter, en la que detalló el dinero que le ha ahorrado a los colombianos en los últimos meses.

“Sin haber sido elegido, ya le ahorré 24 mil millones a los colombianos. Tenía derecho a gastar 27 mil millones que el Estado me devolvería en la reposición de votos, pero solo me tuvieron que devolver tres mil, que es lo que gasté”, explicó Hernández en la red social.

Y es que el santandereano prometió que, en caso de llegar a la Presidencia de la República y de ganar la segunda vuelta el 19 de junio, también donará su sueldo a los más necesitados del país, tal y como lo hizo cuando fue alcalde de Bucaramanga.

“Yo también supe qué fue la pobreza, y ahora que lo tengo todo, me duele ver cómo hay más de 22 millones de colombianos aguantando hambre (…). Hoy me comprometo no solo a derrotar a los corruptos, sino a poner las necesidades de los colombianos por encima de mis privilegios”, indicó el político hace algunos días.