“Sin seguridad no hay libertad”: Paola Holguín plantea que la protección ciudadana será el eje del debate presidencial
La precandidata advierte que el país requiere una política de Estado para recuperar el control territorial y enfrentar el aumento de la violencia.
La deteriorada situación de orden público en Colombia ha puesto la seguridad en el centro de la discusión nacional y, de manera creciente, en el escenario electoral de 2026.
La precandidata presidencial Paola Holguín aseguró que “sin seguridad no hay libertad”, al señalar que el país necesita una política de Estado que restablezca el control territorial y garantice los derechos fundamentales. Su postura se da en un contexto en el que el 36 % de los colombianos considera la inseguridad como el principal problema, según Invamer, y en el que aumentan los ataques contra la Fuerza Pública, los secuestros extorsivos y la presencia de estructuras criminales en gran parte del territorio.
Holguín sostiene que la seguridad debe entenderse como un bien público y un derecho humano. Propone fortalecer las capacidades operativas del Estado, modernizar la justicia, recuperar la inteligencia estratégica y enfrentar nuevas amenazas como el cibercrimen y la desinformación.
Para la precandidata, el desafío del próximo gobierno será convertir la preocupación ciudadana en acciones efectivas que permitan recuperar el territorio y restaurar la confianza en las instituciones.