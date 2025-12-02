Suscribirse

Confidencial

“Sin seguridad no hay libertad”: Paola Holguín plantea que la protección ciudadana será el eje del debate presidencial

La precandidata advierte que el país requiere una política de Estado para recuperar el control territorial y enfrentar el aumento de la violencia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 12:52 a. m.
Senadora Paola Holguín Bogota abril 24 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Precandidata Paola Holguín | Foto: Guillermo Torres / Semana

La deteriorada situación de orden público en Colombia ha puesto la seguridad en el centro de la discusión nacional y, de manera creciente, en el escenario electoral de 2026.

La precandidata presidencial Paola Holguín aseguró que “sin seguridad no hay libertad”, al señalar que el país necesita una política de Estado que restablezca el control territorial y garantice los derechos fundamentales. Su postura se da en un contexto en el que el 36 % de los colombianos considera la inseguridad como el principal problema, según Invamer, y en el que aumentan los ataques contra la Fuerza Pública, los secuestros extorsivos y la presencia de estructuras criminales en gran parte del territorio.

Holguín sostiene que la seguridad debe entenderse como un bien público y un derecho humano. Propone fortalecer las capacidades operativas del Estado, modernizar la justicia, recuperar la inteligencia estratégica y enfrentar nuevas amenazas como el cibercrimen y la desinformación.

Para la precandidata, el desafío del próximo gobierno será convertir la preocupación ciudadana en acciones efectivas que permitan recuperar el territorio y restaurar la confianza en las instituciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

2. Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

3. Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, se sinceró sobre la difícil situación que atravesó: “Se acaban las dos cosas”

4. La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

5. Embajada de Ucrania responde a Gustavo Petro tras asegurar que colombianos estaban “secuestrados” en la guerra contra Rusia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paola HolguínElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.