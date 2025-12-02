Confidencial

“Sin seguridad no hay libertad”: Paola Holguín plantea que la protección ciudadana será el eje del debate presidencial

La precandidata advierte que el país requiere una política de Estado para recuperar el control territorial y enfrentar el aumento de la violencia.

3 de diciembre de 2025, 12:52 a. m.