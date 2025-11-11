La Fundación a La Rueda Rueda realizará el próximo 2 de diciembre, en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, la XII edición de su Subasta a la Rueda Rueda, un evento de beneficencia que reunirá más de 60 obras de maestros, artistas contemporáneos y jóvenes talentosos vinculados a la fundación.

El objetivo del encuentro es recaudar recursos para el sostenimiento de la sede de la organización y sus programas en Montería.

En esta edición la subasta rendirá un homenaje a la pintora y escultora Ana Mercedes Hoyos, quien murió en 2014. Durante la velada se pondrán en puja tres de sus piezas: dos esculturas —Girasol y Bodejón— y una pintura, con las que se conmemora su trayectoria artística.

La recaudación está destinada a mantener el Modelo Pedagógico de Ocio Creativo que la Fundación aplica en su sede de Montería. Ese programa ofrece formación en artes y deportes a 480 niñas, niños y adolescentes, entre los 6 y 17 años, de esa ciudad del departamento de Córdoba.

La curaduría de las obras de esta edición está a cargo de María Victoria Estrada, directora de la Subasta. El catálogo incluye más de 12 lotes de maestros del arte colombiano —entre ellos Antonio Samudio, Hernán Díaz, Alejandro Obregón, Santiago Cárdenas, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Leopoldo Richter, Pedro Ruiz, Patricia Tavera y Omar Rayo— así como piezas de artistas contemporáneos como Christian Albarracín, Fermín Ovalle, Diana Gamboa, Gabriel Ortega, Daniel Estrada y otros.