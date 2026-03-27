Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria con becas para pymes en todo el país

El fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas sigue siendo uno de los principales retos de la economía colombiana.

En ese escenario, la Fundación Bolívar Davivienda anunció la apertura de la convocatoria 2026 de su programa Emprende País, con el que ofrecerá becas del 80% a empresarios de distintas regiones interesados en escalar sus negocios.

La iniciativa llega en un momento en el que las pymes representan más del 99% del tejido empresarial del país, según cifras de Anif, pero enfrentan dificultades para consolidar un crecimiento estructurado y sostenible.

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El programa busca intervenir precisamente en esa etapa, cuando las decisiones estratégicas se vuelven determinantes para el futuro de las compañías.

A diferencia de otros espacios de formación, Emprende País plantea un enfoque práctico. Durante 10 meses, los empresarios trabajan directamente sobre sus modelos de negocio, acompañados por consultores y mentores, entre ellos altos ejecutivos del Grupo Bolívar.

El proceso incluye análisis estratégico, toma de decisiones y construcción de planes de escalamiento adaptados a cada empresa.

En sus 15 años de trayectoria, el programa ha acompañado a más de 523 empresas en 16 ciudades, con resultados que evidencian su impacto.

De acuerdo con mediciones realizadas por la organización, el 64% de los participantes aumentó sus ventas, mientras que tres de cada cuatro lograron mejorar la rentabilidad de sus negocios.

El programa también ha contribuido a la generación de empleo. Las compañías que han pasado por este proceso registran ventas promedio de $11.800 millones anuales y han generado más de 43.000 empleos, lo que refleja su papel en el fortalecimiento del sector productivo.

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“En Colombia hay empresas con todo el potencial para crecer, pero escalar exige decisiones distintas”, señaló Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda.

La convocatoria estará abierta hasta el 16 de abril de 2026 y está dirigida a empresas que ya cuentan con un mercado definido y buscan estructurar su siguiente etapa de crecimiento.