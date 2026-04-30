Supersolidaria aclara caso de intervención de Asomuffaa por advertencias en el Congreso

El Gobierno del presidente Gustavo Petro respondió, a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a las dudas que hay por el caso de la Asociación Mutual (Asomuffaa), y explicó las actuaciones que se han hecho durante la intervención.

La postura se fijó por las críticas que se han hecho desde el Congreso por el supuesto peligro que hay para los ahorros de los colombianos que están afiliados a dicha entidad.

La superintendente María José Navarro aseguró en un comunicado que lo dicho en el Legislativo no es cierto y que la intervención se inició por detectar señales de riesgo en la operación de la mutual.

“Desde la identificación de las primeras señales de riesgo, la entidad actuó de manera progresiva, técnica y documentada”, dijo Navarro.

Según el comunicado de la entidad desde junio de 2024 “se activaron alertas tempranas luego de evidenciar un crecimiento de inversiones que superaban los 100.000 millones de pesos, situación que llevó a la Superintendencia a solicitar explicaciones a la revisoría fiscal”.

La entidad dijo que ante la persistencia de los riesgos, entre el 1 y el 17 de octubre de 2024 se llevó a cabo una segunda visita de inspección. “En esta etapa, la entidad encontró dificultades para verificar las inversiones reportadas, así como una alta concentración de recursos, problemas de liquidez para responder a los asociados e indicios de posibles irregularidades”.

Por esa razón, se pidió a las autoridades competentes acelerar las indagaciones para determinar las presuntas responsabilidades.