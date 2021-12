Confidenciales “Te propongo que hagas empresa y generes empleo”: concejal de Bogotá frente a la propuesta que Petro le hizo a Char

Gustavo Petro, como siempre, es tema de confrontación en redes sociales por sus propuestas difundidas por medio de Twitter. Esta vez, aprovechando el agravio de los hinchas del Junior de Barranquilla hacia los Char por la contratación del técnico argentino Juan Cruz Real, propuso que los más fieles seguidores del equipo tengan acciones y participen en la toma de decisiones.

En respuesta a una foto en la que Alejandro Char posaba con Miguel Ángel Borja, nuevo fichaje estrella del equipo rojiblanco, Petro dijo: “Te propongo, Char, que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras. El hincha hace el equipo no solo porque paga en el estadio, sino porque pueda decidir en él. ¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”.

Frente a esto, el precandidato presidencial y senador recibió una ola de críticas por amenazar la propiedad privada de la familia y resurgieron los rumores que lo asocian con propuestas de expropiación. Entre los reparos, resaltó el de Rolando González, concejal de Bogotá por Cambio Radical, que le hizo una contrapropuesta a Petro.

Te propongo Tavo q hagas empresa y generes empleo. Hablar de lo q no te pertenece es muy fácil, hablar de empresa sin ni siquiera tener claro los principios básicos de oferta y demanda, lo es aún mucho más fácil. Te propongo que dejes de lado el populismo y hables claro al país. https://t.co/wMvay8Xvij — Rolando González (@RolandoGonGa) December 23, 2021

Se sabe que, alrededor del mundo, los hinchas tienen voz y voto en las acciones de sus equipos. Sin embargo, en el contexto colombiano, la propuesta generó resistencia. La casa Char aún no se pronuncia, pero no extrañaría a nadie que no estuvieran de acuerdo con lo planteado por el líder del Pacto Histórico.