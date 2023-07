Confidenciales “Tengo un conflicto interno y no me identifico”: Andrea Petro reveló lo que significa ser la hija mayor del presidente

A través de sus redes sociales, Andrea Petro Herrán, hija del presidente de la República, respondió lo que ha significado hacer parte de la familia del jefe de Estado, a pesar de vivir lejos de Colombia.

Ella es la mayor de las hijas del presidente y lleva más de una década viviendo en Marsella, Francia. Desde que tiene 19 años ha residido allí, estando alejada del espectro político casi todo el tiempo. Su salida de Colombia se dio luego de acabar el bachillerato, debido a que quería seguir su vida en el extranjero, lejos de los asuntos políticos.

Durante su infancia, pasó gran parte del tiempo en Bélgica, por lo que vivir afuera no representaba un gran obstáculo para su formación. En suelo francés llevó a cabo sus estudios profesionales y se volvió madre de dos hijas, Luna y Victoria. Pocas veces se ha metido en asuntos políticos o se le ha visto junto a su padre, ella prefiere mantener un perfil reservado en Francia.

En una dinámica de preguntas desde su cuenta de Instagram, Andrea respondió las cuestiones que le ponían sus seguidores. Una de las preguntas decía “¿Qué se siente ser la hija del mejor presidente (amo a Petro)?”, a lo que ella contó lo que ha significado ser hija del mandatario.

“No trato de pensar en eso, porque yo aquí en Europa soy una persona común y corriente. No tengo escoltas, no tengo nada. Entonces agarro bus como todo el mundo. Siempre que voy a Colombia, el cambio es muy fuerte para mí. No estoy acostumbrada a eso y nunca me acostumbraré a ser la hija del presidente, la verdad. Tengo un conflicto interno con eso, pero no es que me incomode, sencillamente que no me identifico mucho con ese rol cada día. No sé qué sentir, trato de seguir siendo yo misma, independientemente del estatus que me toque”, afirmó.

Posteriormente, señaló que su padre no la apoya económicamente, sino que desde hace diez años es una persona independiente.