Confidenciales Tras marchas a favor de su gobierno, presidente Petro señaló que “la movilización siempre será la demostración de una sociedad viva”

Luego de que se cumpliera una jornada de movilizaciones el martes de esta semana por simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales no fueron en algunas zonas del país multitudinarias, el mandatario colombiano reaccionó a las marchas por medio de su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado publicó una foto de hace varios días en la visita que hizo al Amazonas, en la que se ve acompañado por varios integrantes de la comunidad indígena atravesando un puente; en esta agregó un mensaje señalando que las movilizaciones son la demostración de una sociedad viva.

“Una foto hermosa. La movilización de las personas siempre será la demostración de una sociedad viva”, dice el trino de Petro.

"Una foto hermosa. La movilización de las personas siempre será la demostración de una sociedad viva."

Sin embargo, las marchas convocadas en apoyo a los 100 días de gobierno de Petro no tuvieron la acogida esperada y ese panorama fue admitido por varios integrantes del Pacto Histórico, como el caso del senador Gustavo Bolívar.

“Sobre marchas de ayer: en varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil. Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas q amamos esta causa y la defendemos 24/7, ¿Quienes no salieron?”, dice uno de los mensajes publicados por Bolívar.

Y en otro trino señaló: “Los que no tienen cómo transportarse. -Los q piensan q Petro no necesita medir su respaldo en las calles. Respetable opinión. -Los q usan a Petro para llegar pero lo olvidan. -L@s mezquin@s: No van si convoca otro. Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”.