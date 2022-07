Confidenciales “Un gobierno para la paz no genera venganzas ni odios”: Iván Velásquez, minDefensa designado

La última semana ha estado marcada por las reacciones que ha dejado el nombramiento de Iván Velásquez, quien será el nuevo ministro de Defensa, como lo dio a conocer el presidente electo, Gustavo Petro, el pasado viernes.

Petro hizo el anuncio en su cuenta de Twitter en donde expresó: “el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y excomisionado de la ONU, responsable de la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala: Dr. Iván Velásquez Gómez”, será el jefe de esa cartera.

Sin embargo, el próximo ministro no se había pronunciado al respecto de su nombramiento, hasta este domingo, en que agradeció el voto de confianza del presidente, pues afirmó: “Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado. Por la vida, por la paz, por la democracia!”.

Además, el exmagistrado lanzó una pulla a los contradictores, a quienes no les ha caído nada bien la noticia, asegurando que “un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante”.

Vale mencionar que Gustavo Petro se posesionará como jefe de estado en Colombia el próximo domingo 7 de agosto, y desde entonces se dará inicio al primer gobierno de izquierda en el país.

