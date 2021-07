Confidenciales Uribe califica de corrupta y juguetona la administración de Medellín

El expresidente Álvaro Uribe a través de su Twitter calificó a la administración de Medellín como “corrupta y juguetona”.

“Por encima de cualquier controversia que se genere contra mi persona pongo por encima la lealtad que debo a ciudadanos de Medellín adoloridos por una administración corrupta y juguetona”, escribió Uribe quien minutos antes publicó: “El alcalde de Medellín de lo puro vivo no canta, por amenazar a las personas pacíficas hace advertencias contra el ELN. Pocos días antes estimulaba el vandalismo”.

El comentario del expresidente se generó tras conocerse que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero recomendara no salir a marchar el 20 de julio por presuntas infiltraciones del ELN. “Sabemos que hay intereses de infiltración de parte del Eln, pero también la posibilidad de que el Eln en su frente urbano nacional quiera poner artefactos explosivos en la ciudad. También que quieran derribar torres de energía, por eso tenemos un dispositivo con el Ejército Nacional que nos acompaña en la periferia”, dijo Quintero.

Y añadió: “Por eso, a los grupos que están planeando marchas el día de mañana, no importa si son con orientación más hacia la derecha o hacia la izquierda, mi recomendación es no salir a marchar, no exponer a los ciudadanos a marchas de ningún tipo porque podrían eventualmente ser infiltradas”.