Confidenciales Vicepresidenta Francia Márquez dijo desconocer el valor del combustible que gastó en el viaje al África y lanzó una fuerte pulla

Uno de los puntos de la discordia que desató un debate en Colombia sobre el viaje que adelantó la vicepresidenta Francia Márquez al África se concentró sobre el valor de la gasolina por la larga distancia que recorrió el avión que la transportó y que el cual movilizó a una extensa comitiva de más de 50 personas.

Sobre ese gasto en particular, Francia Márquez cuestionó que se le estuviera pidiendo el valor del gasto de la gasolina por esa gira, al señalar que lo desconoce, pero aprovechando para lanzar un sablazo indicando que ese mismo cuestionamiento no existió cuando viajó a Europa o Estados Unidos.

La alta funcionaria del Gobierno nacional del Pacto Histórico, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, no dudó en señalar que se ataca su viaje al África por un “sesgo racial”.

“Han preguntado cuánto costó el combustible el avión que nos llevaba, no sé si son cifras ciertas o no, esto no ha pasado en ningún otro Gobierno, ni con ninguna otra delegación”, sostuvo Márquez.

También señaló de manera directa: “Incluso yo ya he hecho viajes a otros lugares, yo he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos y por esos viajes yo no vi que preguntaran por el combustible que se gastaba del avión o los recursos que gastamos movilizándonos, solo paso porque era el continente africano porque existe un sesgo racial que no se puede ocultar”.