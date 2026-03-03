​El candidato al Senado, Víctor Golu,​ sostuvo que “la seguridad de una nación no se mide por las bajas en combate, sino por el número de civiles protegidos” y presentó una propuesta para que desde el Congreso se trace una estrategia que ponga a las comunidades en el centro de la política del Estado.

Golu pide que se tramite una ley para proteger a la población civil en zonas de conflicto, creando planes especiales de seguridad territorial que otorguen herramientas ágiles a alcaldes y gobernadores para actuar sin la asfixiante burocracia nacional. Además, solicitó que se dé una actualización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El candidato al Senado ve necesario que se tenga en cuenta a los municipios y barrios donde viven víctimas del conflicto dentro de los territorios que son beneficiados con recursos para la reparación de las víctimas.

Entretanto, en materia de movilidad, Golu afirma que promovería una norma para la regulación laboral de los mototaxistas. “No podemos seguir criminalizando a quien busca el sustento en un país que no le ofrece otras alternativas; el objetivo es organizar el trabajo para proteger tanto al conductor como al usuario”, consideró el candidato del Frente Amplio.

Víctor Golu ve necesario que los ministerios y entidades del Estado se trasladen a los territorios y también plantea la necesidad de tramitar una ley sobre la dignificación del empleo de las madres cuidadoras.