Confidenciales
Wilder Echavarría, exgerente de la EDU en Medellín, denunció a empresario por injuria y calumnia
El también coordinador de la campaña de Daniel Quintero en la capital antioqueña aseguró que hay montajes en su contra.
Wilder Echavarría, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), y coordinador de la campaña presidencial de Daniel Quintero en la capital de Antioquia, denunció supuestos intentos de contratistas y empresarios, quienes están señalados de millonarias estafas inmobiliarias, según él, de montajes en su contra.
Echavarría aseguró que dichas personas están instrumentalizando a la justicia y opinión pública con montajes judiciales por encargo.
Por esa razón, el exgerente de EDU interpuso una denuncia por injuria y calumnia.
“Esas denuncias son falsas, carecen de pruebas y buscan manipular la opinión pública. Lo que estamos viendo es una estrategia nacional de contratistas y empresarios cuestionados que pretenden silenciar la verdad y golpear la campaña de Daniel (Quintero) Presidente con montajes judiciales”, dijo Echavarría.