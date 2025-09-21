Suscribirse

Confidenciales

Wilder Echavarría, exgerente de la EDU en Medellín, denunció a empresario por injuria y calumnia

El también coordinador de la campaña de Daniel Quintero en la capital antioqueña aseguró que hay montajes en su contra.

Redacción Confidenciales
22 de septiembre de 2025, 2:08 a. m.
EE.UU.
La denuncia ya se radicó y la justicia determinará las presuntas responsabilidades. | Foto: Getty Images

Wilder Echavarría, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), y coordinador de la campaña presidencial de Daniel Quintero en la capital de Antioquia, denunció supuestos intentos de contratistas y empresarios, quienes están señalados de millonarias estafas inmobiliarias, según él, de montajes en su contra.

Echavarría aseguró que dichas personas están instrumentalizando a la justicia y opinión pública con montajes judiciales por encargo.

Por esa razón, el exgerente de EDU interpuso una denuncia por injuria y calumnia.

“Esas denuncias son falsas, carecen de pruebas y buscan manipular la opinión pública. Lo que estamos viendo es una estrategia nacional de contratistas y empresarios cuestionados que pretenden silenciar la verdad y golpear la campaña de Daniel (Quintero) Presidente con montajes judiciales”, dijo Echavarría.

Pronunciamiento de Wilder Echavarría by Publicaciones Semana S.A.

