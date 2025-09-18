CONFIDENCIALES
“Y eso qué importa. Yo no me elijo para tener visa”: la particular respuesta de Gustavo Petro a las advertencias respecto a Trump
“Discurso tonto y provocador. Quiere y necesita buscar un enemigo, hará que EE. UU. empiece a retirarle las visas”, había dicho Katherine Miranda.
En su alocución presidencial de este miércoles, el presidente Gustavo Petro lanzó dardos a Donald Trump y su gobierno.
“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto amenazas, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia”, dijo al final.
En su discurso, aseguró que la política contra las drogas de los Estados Unidos ha fracasado y que el gobierno norteamericano había basado su descertificación en “mentiras”.
“Discurso tonto y provocador. Quiere y necesita buscar un enemigo, hará que EE. UU. empiece a retirarle las visas a miembros de su gobierno y congresistas afines a él. Siempre busca caos, allí siente que reina”, le dijo la congresista Katherine Miranda.
“¡Y eso qué importa! Yo no me elijo para tener visa, sino para tener dignidad”, dijo el presidente Petro.
