CONFIDENCIALES

“Y eso qué importa. Yo no me elijo para tener visa”: la particular respuesta de Gustavo Petro a las advertencias respecto a Trump

“Discurso tonto y provocador. Quiere y necesita buscar un enemigo, hará que EE. UU. empiece a retirarle las visas”, había dicho Katherine Miranda.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 11:34 a. m.
Alocución Gustavo Petro
| Foto: Presidencia

En su alocución presidencial de este miércoles, el presidente Gustavo Petro lanzó dardos a Donald Trump y su gobierno.

“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto amenazas, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia”, dijo al final.

En su discurso, aseguró que la política contra las drogas de los Estados Unidos ha fracasado y que el gobierno norteamericano había basado su descertificación en “mentiras”.

Alocución del presidente Gustavo Petro por descertificación de EE. UU.

“Discurso tonto y provocador. Quiere y necesita buscar un enemigo, hará que EE. UU. empiece a retirarle las visas a miembros de su gobierno y congresistas afines a él. Siempre busca caos, allí siente que reina”, le dijo la congresista Katherine Miranda.

“¡Y eso qué importa! Yo no me elijo para tener visa, sino para tener dignidad”, dijo el presidente Petro.

Catherine Juvinao representante a la Camara por la Alianza Verde. Cathy Juvinao Cámara de Representantes para el tercer periodo legislativo Bogota 20 de julio del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Cathy Juvinao advierte al Gobierno Petro por ‘jugada’ con la que Juan Carlos Florián volvería a MinIgualdad: “Pavoroso”

Redacción Confidenciales
Armando Benedetti y Catherine Juviano protagonizaron una acalorada discusión en X.

Armando Benedetti eleva el tono contra Cathy Juvinao: “No todo es TikTok y gritos”, “hay que estudiar”, “te explico”

Redacción Semana
paloma valencia

Paloma Valencia desenmascara a Gustavo Petro por cifras de incautación de cocaína: “No mienta”

Redacción Semana

