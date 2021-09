Confidenciales “Ya cerraría mi ciclo político”, dice Gustavo Petro si pierde las elecciones en 2022

En una extensa entrevista con el diario El País de España, Gustavo Petro aseguró que se retira de la política si pierde las elecciones presidenciales del próximo año. “Ya se cerraría mi ciclo político, porque no me puedo volver un eterno candidato. Significaría que un proyecto ha fracasado. Que la salida pactada sobre reformas fundamentales para convivir en paz ha fracasado”, aseguró el líder de la Colombia Humana.

Petro imagina una verdadera catástrofe en el país si el no es el nuevo presidente: “¿Qué podría venir? No sé. No sé qué le pasará a una sociedad colombiana metida en el abismo y sin una salida democrática. El uribismo intentará perpetuar su esquema, pero eso arrastraría a la violencia. Puede haber una sustitución de nuestro proyecto por otro democrático, pero eso ya sería otra generación, no la nuestra. Yo daría por terminado mi ciclo político”, argumentó Petro.

Esta es la tercera candidatura presidencial de Gustavo Petro. Aspiró en 2010 frente a Juan Manuel Santos, Antanas Mockus, Germán Vargas, entre otros. En 2018 perdió con Iván Duque la presidencia en segunda vuelta y ahora aspira de nuevo llegar a la Casa de Nariño. De nuevo se enfrenta a rivales conocidos como Sergio Fajardo, en cuyo espectro político hay varios aspirantes como Alejandro Gaviria, y al candidato de la centro derecha y la derecha que concentra al uribismo.

En el más reciente Gran Estudio Electoral del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, Petro llegó al 17 por ciento de la intención de voto, perdiendo 8 puntos porcentuales desde mayo cuando estaba en el 25 por ciento. Sin embargo, sigue encabezando las preferencias electorales.