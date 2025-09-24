La Fiscalía de Paloquemao, en Bogotá, fue el escenario donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no iba a conciliar con el sargento (r) Alexander Chalá, de quien dijo que publicó información falsa en sus redes sociales con la que buscó quebrar la confianza entre él y el presidente Gustavo Petro.

“Yo no concilio con el delito. También cometió delitos que atentan contra la seguridad nacional. El señor Alexander Chalá publicó información falsa. Eso es un delito gravísimo, que es falsedad en documento privado, con unos chats que jamás existieron”, señaló el ministro Sánchez.

"Yo no concilio con el delito", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien denunció en la Fiscalía al sargento (r) Alexander Chalá por varios delitos.

Agregó: “Hay una denuncia falsa de él, así como la injuria y calumnia difundidas en redes sociales. Soy y ejerzo en este momento como ministro de Defensa Nacional, y el señor Alexander Chalá puso en duda, o intentó poner en duda, algo que es vital entre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y el ministro de Defensa, y es la confianza. Intentó, como lo hace cualquier criminal, fracturar la unidad de mando”.