“Yo no concilio con el delito”: ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al sargento Alexander Chalá, a quien denunció en la Fiscalía

El ministro Pedro Sánchez se negó a conciliar con el oficial retirado, al considerar que Chalá cometió graves delitos en su contra.

24 de septiembre de 2025, 2:55 p. m.
La Fiscalía de Paloquemao, en Bogotá, fue el escenario donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no iba a conciliar con el sargento (r) Alexander Chalá, de quien dijo que publicó información falsa en sus redes sociales con la que buscó quebrar la confianza entre él y el presidente Gustavo Petro.

“Yo no concilio con el delito. También cometió delitos que atentan contra la seguridad nacional. El señor Alexander Chalá publicó información falsa. Eso es un delito gravísimo, que es falsedad en documento privado, con unos chats que jamás existieron”, señaló el ministro Sánchez.

Agregó: “Hay una denuncia falsa de él, así como la injuria y calumnia difundidas en redes sociales. Soy y ejerzo en este momento como ministro de Defensa Nacional, y el señor Alexander Chalá puso en duda, o intentó poner en duda, algo que es vital entre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y el ministro de Defensa, y es la confianza. Intentó, como lo hace cualquier criminal, fracturar la unidad de mando”.

Chalá en su cuenta de X, publicó unos chats, al parecer, manipulados, que supuestamente mostrarían al ministro Sánchez sostener conversaciones con el excomandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, fuerte crítico del presidente Gustavo Petro.

Redacción Confidenciales
Redacción Confidenciales
