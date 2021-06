Confidenciales “Yo no me veo unido a Alejandro Gaviria”: Jorge Enrique Robledo

El exministro Alejandro Gaviria se convirtió en la ficha presidencial que todos quisieran tener en sus toldas políticas. Congrega a los jóvenes, es académico y no polariza. Y aunque el liberalismo, el Partido Verde y otros movimientos quisieran tenerlo de su lado, él, según ha trascendido, se inscribiría por firmas como independiente y haría parte de la Coalición de la Esperanza.

No obstante, el exministro de Salud de Juan Manuel Santos no tiene fácil su llegada a dicha coalición. Aunque el exsenador Juan Manuel Galán, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y otros precandidatos esperan la llegada del Gaviria, el senador Jorge Enrique Robledo no está de acuerdo con su arribo. Es más, le aseguró a SEMANA “que yo no me veo unido a Alejandro Gaviria”.

Aunque Robledo no quiso polemizar frente al tema, en el diario Criterio, expresó que en la Coalición de la Esperanza acordaron que analizarán cada uno de los casos de los precandidatos presidenciales que quieran aspirar por dicha coalición. Y de momento, según él, no han recibido ninguna solicitud oficial.

“Pero con franqueza agrego que no puedo verme en el mismo proyecto político con Alejandro Gaviria porque como lo he demostrado en detalle, su Ministerio de Salud fue de lo peor, como fletado por las EPS”, dijo Robledo.

Agregó que son públicos sus artículos y videos con sus debates y acciones ante los jueces por sus inaceptables decisiones sobre Saludcoop, Cafesalud y Medimás. Además- expresó el senador- no se ve reunido con César Gaviria y el Partido Liberal en su conocido respaldo a la candidatura de Alejandro Gaviria.

Robledo, pesa en la Coalición de la Esperanza. No solo es un perfil conocido, un senador caracterizado por sus debates de oposición, sino el único de los integrantes de dicho grupo político que está arropado por un partido político con personería jurídica como es Diginidad. Fajardo, no tiene movimiento; lo mismo que Juan Fernando Cristo, mientras Juan Manuel Galán confía que la Corte le devuelva la personería al Nuevo Liberalismo.