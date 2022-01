Confidenciales “Yo no quiero votar por nadie que me represente”: Margarita Rosa de Francisco

La actriz Margarita Rosa de Francisco constantemente expresa en Twitter sus opiniones políticas, a tal punto de generar revuelo entre sus seguidores y contradictores. En su más reciente trino, la artista utilizó las redes sociales para indicar que no votará en las próximas elecciones por alguien que la represente.

“Yo no quiero votar por nadie que me represente. Soy de lo peor”, publicó textualmente Margarita Rosa de Francisco mediante su cuenta en Twitter.

Inmediatamente, las reacciones no se hicieron esperar por sus seguidores.

“¿Apoyando el voto en blanco? (...). No me digas Que te volviste más exigente que @FranciaMarquezM. Estamos sobados! (...). Totalmente de acuerdo, primera vez que dice algo coherente (...). No te veo así! Tu capacidad de razonamiento crítico, la evaluación espontánea y constante de tu pensamiento deja ver el deseo de crecimiento personal y social (...). No lo haga, no necesitamos más bobos en la política. Alguien me explica la ley para que necesita saber el género o la raza de alguien. ¿No debería ser igual para todos sin importar sus atributos?”, comentaron algunos de los seguidores de la artista tras su publicación.

Vale recordar que la actriz se ha mostrado afín al proyecto político del senador Gustavo Petro.