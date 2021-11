Confidenciales “Yo no soy honorable”: Margarita Rosa de Francisco se declara incapaz para aspirar a cargos públicos en Colombia

La polémica por la posible inclusión del exgobernador de Antioquia Luis Pérez en el Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro sigue en marcha, con la actriz Margarita Rosa de Francisco como principal opositora a esta inclusión, y un “rifirrafe” entre ambos personajes.

En las últimas horas, De Francisco aseguró, por medio de su cuenta de Twitter que no se considera una persona “honorable”, por lo que se siente “incapaz de aspirar a un cargo público”.

Yo no soy honorable. Por eso me siento incapaz de aspirar a un cargo público. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 30, 2021

La publicación de la famosa llega como respuesta a las declaraciones que dio Pérez, en entrevista con la emisora Blu Radio, en las que aseguró ser igual o más honorable que Margarita Rosa, por lo que tiene derecho como cualquier otra persona de unirse al grupo político que él desee.

“Creo que Margarita no me conoce a mí. A Margarita le deben estar llegando chismes sobre mí y no quién soy yo. Soy una persona muy decente. Nunca he sido condenado, ni por paramilitarismo ni por guerrilla (…) Soy igual o más honorable que ella”, dijo el también exalcalde de Medellín.