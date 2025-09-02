Suscribirse

“Yo sí extraditaría a Gustavo Petro a Estados Unidos”: Vicky Dávila

La periodista aclaró que tendrían que presentarse las pruebas correspondientes para tomar esa decisión.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 5:23 p. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila se refirió a esa posibilidad con Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

La precandidata presidencial Vicky Dávila, del movimiento Valientes, aseguró que si hubiera un expediente con las pruebas y sustentos necesarios para que se solicite una extradición en contra del presidente Gustavo Petro, ella la firmaría.

“Si hay un expediente con pruebas sólidas, yo sí extraditaría a Gustavo Petro hacia los Estados Unidos. No con montajes ni persecución. Pero quien cometa delitos va a pagar cuando lleguemos al Gobierno. Tiene que haber justicia para todos”, aseguró Dávila.

La precandidata presidencial agregó que su política estará enfocada en que la justicia debe ser para todos y no cederá en contra de quienes cometan delitos. “El que sea bandido hay que llevarlo ante la justicia, punto, cuál es el problema. No importa quién sea”, agregó.

Dávila aclaró que no se trataría de una “persecución” en contra de Petro, ni se puede convertir un montaje para armar un proceso, o tener a una “policía política” que le arme casos.

“Pero si él ha cometido delitos y si entre esos delitos algo tiene que ver con Estados Unidos y lo requieren y están las pruebas y está el expediente, pues qué le vamos a hacer”, señaló Dávila.

