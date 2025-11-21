Suscribirse

El comediante colombiano Fabián Romero recibe Doctorado Honoris Causa por su obra teatral ‘Sin palabras’

El comediante y actor colombiano Fabián Romero, conocido por personajes de la televisión nacional como ‘El Señor Ron’, ‘Baby Baily’, ‘Pantinflas’ y ‘La Pitonisa’, presenta su obra teatral Sin Palabras.

Juan Molano

Juan Molano

Estudios en Lingüística en la Universidad Nacional de Colombia, en Lenguas modernas (inglés, francés, italiano) y en Comunicaciones estratégicas en la Universidad EAN. 14 años de experiencia, como coordinador editorial, editor, corrector de estilo y redactor.

22 de noviembre de 2025, 2:57 a. m.
Fabián Romero recibe Doctorado Honoris Causa por su obra teatral Sin Palabras
Fabián Romero recibe Doctorado Honoris Causa por su obra teatral 'Sin palabras'. | Foto: Fabián Romero

La propuesta se destaca por no utilizar lenguaje hablado, un elemento que ha generado conversación en círculos culturales en Colombia y Estados Unidos.

La obra se presentó en ensayos abiertos en Miami con un elenco de actores sordos y oyentes. El montaje utiliza la comunicación no verbal —gestos, expresiones, ritmo corporal y señas— como único medio para conectar con el público.

Contexto: En el primer Día de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, algo sucederá en su ciudad: les contamos

Este trabajo artístico se percibe como una mirada distinta a cómo se concibe el teatro contemporáneo, a ver el silencio como una emoción y la ausencia de palabras dispuesta en un lenguaje escénico.

Por ello, la Fundación Emprendedores de Luz Inc. y la Universidad UESI de Miami le entregaron a Romero un Doctorado Honoris Causa el 20 de septiembre de 2025. El reconocimiento destaca su labor como artista que combina talento, innovación y compromiso social.

Varios teatros en los Estados Unidos, entre ellos El Teatro Trail, el Bardot y el Escala en Miami, han incluido la obra en sus escenarios.

Contexto: Teatro Colón: Lucrecia Dalt y Quayola fusionarán algoritmos, memoria y sonido en una noche sin precedentes

