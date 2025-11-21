Cultura

El comediante colombiano Fabián Romero recibe Doctorado Honoris Causa por su obra teatral ‘Sin palabras’

El comediante y actor colombiano Fabián Romero, conocido por personajes de la televisión nacional como ‘El Señor Ron’, ‘Baby Baily’, ‘Pantinflas’ y ‘La Pitonisa’, presenta su obra teatral Sin Palabras.

Juan Molano Estudios en Lingüística en la Universidad Nacional de Colombia, en Lenguas modernas (inglés, francés, italiano) y en Comunicaciones estratégicas en la Universidad EAN. 14 años de experiencia, como coordinador editorial, editor, corrector de estilo y redactor.

22 de noviembre de 2025, 2:57 a. m.