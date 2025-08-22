Suscribirse

Moda

Jorge Orozco deslumbró en Colombiamoda 2025; el diseñador rindió un homenaje a la sanación y a la resiliencia

El diseñador presentó la colección Aura durante la pasarela Alma Rosa, en colaboración con Converse, Hatsu y Vicunha.

Lorena Mahecha S.

Lorena Mahecha S.

Periodista

22 de agosto de 2025, 9:48 p. m.
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025 | Foto: INEXMODA

En una emotiva y profunda pasarela, el diseñador Jorge Orozco deslumbró a los asistentes de la más reciente edición de Colombiamoda, a través de la emblemática pasarela Alma con su colección Aura, una creación cargada de significado y un canto a la vida, tras su experiencia personal como sobreviviente de cáncer.

Después de dos años de ausencia, Orozco volvió a este escenario que para él representa mucho más que moda: es un espacio de esperanza y sanación. “Llegar a Colombiamoda significaba mucho más que otros desfiles por situaciones que tienen que ver con la sanación. Hoy estoy muy agradecido de estar aquí y poder compartir con ustedes esta colección que tiene tanto de mí y que me sana”, confesó el diseñador a SEMANA y quien ha dedicado más de una década a cultivar su pasión por la sastrería a medida.

Contexto: Colombiamoda 2025 cerró con cifras récord, le dejó más de 17 millones de dólares a Medellín
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025 | Foto: INEXMODA

La colección Aura se presentó el jueves 31 de julio en Plaza Mayor con 40 looks que fusionaron el arte de la sastrería tradicional con la innovadora técnica del denim de alta tecnología, aportada por la textilera brasileña Vicunha.

Este contraste, entre lo formal y lo casual, se complementó con accesorios artesanales hechos por la madre de Orozco, y el calzado exclusivo de Converse, personalizado con colores pastel inspirados en las sodas Hatsu y elaborado en Don Matías, conocido como el “pueblo azul” de Colombia.

Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025 | Foto: INEXMODA
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025 | Foto: INEXMODA

El espíritu y el poder sanador que tenemos adentro son el centro de esta colección. Es una invitación a ver lo invisible y a sentir todas las frecuencias y vibraciones que transmitimos a través de nuestras acciones, incluida la manera como usamos las prendas”, expresó Orozco, quien además destacó la paleta tonal de la colección: “El amarillo, verde y rosa en tonalidades pastel nos recuerdan la esperanza, y están presentes desde los trajes formales hasta los tenis de Converse, pensados para quienes enfrentan tratamientos que restringen el azúcar, como la quimioterapia”.

Contexto: La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección ‘La mia maniera’

La alianza con la Fundación Alma Rosa, que lucha contra el cáncer de mama, fue fundamental para darle profundidad al mensaje de Aura. Orozco, quien vivió de forma directa el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, resaltó el impacto de este vínculo: “Me siento muy honrado de ser, por segunda vez, el diseñador elegido para la pasarela Alma. Este desfile es una oportunidad para dejar claro que la vida es mucho más importante de lo que pensamos, y que debemos cuidar nuestra salud y valorar cada momento.”

Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025
Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025 | Foto: INEXMODA

La puesta en escena se enriqueció con la música del grupo colombiano The Mills y con la participación de invitados especiales que, por su propia lucha y resiliencia, aportaron al mensaje central del evento. Además, la colaboración con el diseñador y cineasta Diego Lezama aportó imágenes generadas con inteligencia artificial que acompañaron la experiencia visual del desfile, haciendo de este espectáculo una vivencia inolvidable para quienes presenciaron el evento.

Contexto: Así se vivió Smile Makers, la única pasarela infantil de Colombiamoda 2025; deleitó a los asistentes con experiencia multisensorial

Jorge Orozco y su equipo, conformado por 10 personas y extensos talleres artesanales, mostraron no solo moda, sino un manifiesto a favor de la moda sostenible y la durabilidad. “Queremos inspirar a otros a no dejar morir la tradición colombiana de la sastrería, a valorarla como una expresión que va más allá de las tendencias y que apuesta por el cuidado del planeta y de nuestra vida,” afirmó el diseñador, quien integra materiales biodegradables y algodón regenerativo en sus procesos.

Contexto: Cuando la moda se viste de música: así fue la pasarela sinfónica de Punto Blanco en Colombiamoda 2025

El desfile Alma + Orozco en Colombiamoda 2025 fue un tributo al autocuidado y al poder sanador que todos llevamos dentro, un testimonio de fortaleza y un faro de esperanza para quienes enfrentan adversidades. Una vez más, Jorge Orozco demostró que la moda puede ser un canal de vida, un lenguaje que emociona, une y sana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exreina de belleza tuvo un romance con el cantante Ricardo Arjona mientras estaba comprometido: “El casado era él, no yo”

2. Petro habló en un momento crucial de la tensión entre Trump y Maduro: “Hay que decir las cosas de verdad”

3. Él es Óscar Santiago Gómez, procesado por el feminicidio de su novia, la periodista Laura Camila Blanco

4. Selección en crisis oficializa convocatoria para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas

5. Donald Trump ordenó pintar de negro el muro fronterizo con México para que se calentara e impidiera a los migrantes poder cruzarlo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ModaColombiamodadiseñadores colombianos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.