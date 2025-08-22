Jorge Orozco deslumbró en Colombiamoda 2025; el diseñador rindió un homenaje a la sanación y a la resiliencia

En una emotiva y profunda pasarela, el diseñador Jorge Orozco deslumbró a los asistentes de la más reciente edición de Colombiamoda, a través de la emblemática pasarela Alma con su colección Aura, una creación cargada de significado y un canto a la vida, tras su experiencia personal como sobreviviente de cáncer.

Después de dos años de ausencia, Orozco volvió a este escenario que para él representa mucho más que moda: es un espacio de esperanza y sanación. “Llegar a Colombiamoda significaba mucho más que otros desfiles por situaciones que tienen que ver con la sanación. Hoy estoy muy agradecido de estar aquí y poder compartir con ustedes esta colección que tiene tanto de mí y que me sana”, confesó el diseñador a SEMANA y quien ha dedicado más de una década a cultivar su pasión por la sastrería a medida.

Pasarela Alma Rosa y Jorge Orozco en Colombiamoda 2025 | Foto: INEXMODA

La colección Aura se presentó el jueves 31 de julio en Plaza Mayor con 40 looks que fusionaron el arte de la sastrería tradicional con la innovadora técnica del denim de alta tecnología, aportada por la textilera brasileña Vicunha.

Este contraste, entre lo formal y lo casual, se complementó con accesorios artesanales hechos por la madre de Orozco, y el calzado exclusivo de Converse, personalizado con colores pastel inspirados en las sodas Hatsu y elaborado en Don Matías, conocido como el “pueblo azul” de Colombia.

“El espíritu y el poder sanador que tenemos adentro son el centro de esta colección. Es una invitación a ver lo invisible y a sentir todas las frecuencias y vibraciones que transmitimos a través de nuestras acciones, incluida la manera como usamos las prendas”, expresó Orozco, quien además destacó la paleta tonal de la colección: “El amarillo, verde y rosa en tonalidades pastel nos recuerdan la esperanza, y están presentes desde los trajes formales hasta los tenis de Converse, pensados para quienes enfrentan tratamientos que restringen el azúcar, como la quimioterapia”.

La alianza con la Fundación Alma Rosa, que lucha contra el cáncer de mama, fue fundamental para darle profundidad al mensaje de Aura. Orozco, quien vivió de forma directa el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, resaltó el impacto de este vínculo: “Me siento muy honrado de ser, por segunda vez, el diseñador elegido para la pasarela Alma. Este desfile es una oportunidad para dejar claro que la vida es mucho más importante de lo que pensamos, y que debemos cuidar nuestra salud y valorar cada momento.”

La puesta en escena se enriqueció con la música del grupo colombiano The Mills y con la participación de invitados especiales que, por su propia lucha y resiliencia, aportaron al mensaje central del evento. Además, la colaboración con el diseñador y cineasta Diego Lezama aportó imágenes generadas con inteligencia artificial que acompañaron la experiencia visual del desfile, haciendo de este espectáculo una vivencia inolvidable para quienes presenciaron el evento.

Jorge Orozco y su equipo, conformado por 10 personas y extensos talleres artesanales, mostraron no solo moda, sino un manifiesto a favor de la moda sostenible y la durabilidad. “Queremos inspirar a otros a no dejar morir la tradición colombiana de la sastrería, a valorarla como una expresión que va más allá de las tendencias y que apuesta por el cuidado del planeta y de nuestra vida,” afirmó el diseñador, quien integra materiales biodegradables y algodón regenerativo en sus procesos.