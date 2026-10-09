María Esther Panesso Mercado da importante paso y llevará la cultura del Caribe colombiano a una exposición en París

El arte colombiano tendrá una nueva vitrina internacional en octubre de 2026. María Esther Panesso Mercado, conocida como María Mercado, participará en el Carrousel du Louvre, en París, del 20 al 25 de octubre, con una propuesta que busca destacar la identidad afrocolombiana y la memoria cultural del Caribe.

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La artista, nacida en Sincelejo, Sucre, encontró en la figura de la mujer palenquera una fuente de inspiración para construir un relato visual sobre la resistencia y la libertad. Su obra incorpora elementos simbólicos como las trenzas, asociadas históricamente con las rutas de escape de las comunidades esclavizadas en San Basilio de Palenque, y los turbantes, que representan la herencia africana y la fortaleza de las mujeres.

Obra de María Esther Panesso Mercado Foto: María Mercado

Obra de María Esther Panesso Mercado Foto: María Mercado

Su llegada a la capital francesa se suma a una trayectoria que ha trascendido las fronteras colombianas. En 2023, Forbes Colombia la incluyó entre las 50 colombianas más creativas. Ese mismo año presentó su trabajo en el Museo Beka, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, y tuvo presencia en las pantallas del Nasdaq, en Times Square.

Su recorrido también incluye exposiciones en ciudades como Tokio, Ciudad de México, Miami y Roma. En 2025 participó en el Salon d’Automne, realizado en la Place de la Concorde, también en París, experiencia que antecede a su regreso a Francia.

Detrás de su nombre artístico hay una historia familiar que marcó su camino. Mercado adoptó el apellido materno como homenaje a su madre, una sincelejana que asumió su crianza tras la muerte temprana de su padre.

Antes de dedicarse plenamente al arte, estudió Derecho y se especializó en Derecho de Familia. Esa experiencia fortaleció su interés por las historias humanas, una sensibilidad que hoy traslada a sus creaciones.

Con su participación en París, María Esther Panesso Mercado busca proyectar una mirada de Colombia que va más allá de sus paisajes: una que reivindica sus raíces, sus mujeres y su memoria colectiva.