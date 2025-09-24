Una tradición textil que es expresión cultural y política: abre en Bogotá la exposición ‘Mola Arte Sin Fronteras’

La magia de la tradición Guna llega a Bogotá con la exposición Mola Arte Sin Fronteras, que se inaugura el 30 de septiembre de 2025 a las 6:30 p.m. en la Sede City Campus del Politécnico Grancolombiano (ubicado en la calle 61 #7-69).

Este evento marca el inicio de una travesía artística que recorrerá el mundo, llevando consigo el mensaje profundo de identidad, tierra y memoria, gracias a la colaboración del Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, la Embajada de Italia en Colombia y el Politécnico Grancolombiano.

Las molas son una manifestación artística ancestral del pueblo indígena Guna, originario de la región de Guna Yala en Panamá y Colombia. Estas piezas textiles, elaboradas principalmente por mujeres, se confeccionan mediante una técnica de aplicación inversa que consiste en superponer capas de tela y recortarlas cuidadosamente para formar complejos diseños llenos de color, simetría y simbolismo. Cada mola es una obra única que refleja la cosmovisión, los mitos, la naturaleza y la vida cotidiana de los Gunas, convirtiéndose en un lenguaje visual que comunica identidad y resistencia.

Las molas han trascendido su función decorativa en la vestimenta tradicional para convertirse en símbolos de expresión cultural y política. En ellas se entretejen historias de lucha, espiritualidad y conexión con la tierra. Hoy, en el contexto contemporáneo, artistas y curadores como Carla Brusa buscan preservar su esencia y proyectarlas al mundo como una forma de arte viva, que dialoga con el presente sin perder sus raíces.

La exposición presentará las obras de 20 artistas contemporáneos nacionales e internacionales, cada uno con su propia interpretación de la mola, explorando temas de identidad, cultura y creatividad. Entre los participantes se encuentran:

Francesca Mo, artista italiana reconocida por su trabajo utilizando una figura icónica de la cultura pop (la Barbie) como lienzo para vestirla con trajes inspirados en las molas tradicionales del pueblo Guna.

Giuliana Anzellini, artista colombiana reconocida por su trabajo en arte textil y su enfoque en la memoria femenina.

Gigi Rigamonti, artista italiano reconocido por reinterpretar las molas desde una perspectiva contemporánea, conectando el arte indígena con el lenguaje visual global.

Oswaldo de León Kantule, artista Guna que ha dedicado su obra a preservar y difundir la cultura de su pueblo.

Pedro Ruíz, colombiano con una trayectoria destacada en arte conceptual y crítica social.

, colombiano con una trayectoria destacada en arte conceptual y crítica social. Olga Sinclair, pintora panameña de renombre internacional, embajadora cultural de su país.

También participan: Carlota Bentham, Maurizio Capra, Federica Crocetta, Coque Gamboa, Tomás Jaramillo, Álvaro Moreno Hoffman, Eliana Lorena, Dicken Castro, Luigia Gio Martelloni, Helène Breebaart, Claudio Santini, Micaela Sollecito, Mira Valencia y Johanna Villamil.

La arquitecta y organizadora Carla Bruso destacó la importancia cultural y ambiental de esta tradición al afirmar: “Si la mola pudiera hablar como un ser vivo, creo que diría que hay que recuperar toda la tradición de los indígenas Gunas. Es importante creer en la tierra, en la Madre Tierra, y también vivir de manera contemporánea, pero según el espíritu de la conciencia actual y ambiental”.

'Mola Arte Sin Fronteras' estará abierta al público del 1 al 14 de octubre, con entrada libre para todos los bogotanos. Este evento marca el inicio de una gira mundial que busca visibilizar el arte indígena Guna y su mensaje de identidad, tierra y memoria. | Foto: cortesía PGC, Embajada de Italia

En sus palabras también recalcó el valor de preservar el trabajo de las mujeres creadoras de estas piezas: “Es importante dar trabajo, dar oportunidad de mantener lo tradicional. Ahora mismo, con el turismo, las molas están cambiando mucho para agradar más al turista, y eso no es bueno. La mola refleja el rico material del pueblo Guna y su conexión con la tierra, por eso es importante mantenerla viva”.

Este evento es la primera de una serie de diez presentaciones internacionales que se llevarán a cabo en ciudades como Ciudad de Panamá, Roma, Milán, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Quito, consolidando su impacto global y el compromiso por visibilizar el arte indígena en escenarios contemporáneos.

Mola Arte Sin Fronteras es mucho más que una muestra artística, es un puente entre culturas, una oportunidad para honrar el trabajo de las mujeres artesanas y para abrir espacios de diálogo sobre la preservación de saberes ancestrales en un mundo que cambia rápidamente.