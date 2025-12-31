El Infiltrado. T2 (The Night Manager)

Estreno de la muy esperada segunda Temporada, el 11 de enero. La aclamada serie regresa con una secuela. Nueve años después, Jonathan Pine (Tom Hiddleston) es enviado a Colombia para infiltrarse en la red del narco Teddy Dos Santos (Diego Calva) y su socia Roxana Bolaños, descubriendo corrupción, secretos y mentiras. Con Camila Morrone y Olivia Colman, la serie siempre da muestras de buen casting, pero colombianos, estaremos muy vigilantes al retrato que hacen de nosotros y de nuestros narcos.

El Robo

Nueva serie, se estrena el 21 de enero. Thriller sobre el robo del siglo. Zara (Sophie Turner), oficinista en una firma de inversión, queda atrapada en un violento asalto. Junto a Luke debe obedecer a los ladrones, mientras el inspector Rhys investiga el robo y destapa secretos y conflictos de interés.

Equipo Demolición

Película, comedia, se estrena el 28 de enero. En esta comedia de acción, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), medio hermanos distanciados, se reúnen tras la muerte de su padre. Al buscar la verdad, salen a la luz secretos y una conspiración que amenaza a su familia, en una historia ambientada en Hawái.

All her fault

Nueva serie, se estrena el 2 de enero. Marissa Irvine (Sarah Snook, inolvidable desde Succession) vive una pesadilla cuando su hijo Milo desaparece en una cita de juego. En la casa donde debía recogerlo, no lo conocen. Lo que parece una confusión se vuelve una investigación con secretos, mentiras y presión social. En su reparto incluye a Dakota Fanning, Michael Peña, Jay Ellis y Sophia Lillis.

Lecciones de un Pingüino

Película, se estrena el 2 de enero. Esta conmovedora comedia dramática narra la historia de un inglés desilusionado que llega a Argentina para trabajar en una escuela. Su vida cambia al rescatar a un pingüino, cuya compañía lo lleva a redescubrir la empatía y la amistad.

Del Mundo de John Wick: Bailarina

Película, se estrena el 23 de enero. Eve Macarro es una asesina criada por la Ruska Roma, la organización que entrenó a John Wick. Busca al responsable del asesinato de su padre, mientras enfrenta las reglas de la Alta Mesa y del Hotel Continental, donde descubre secretos de su pasado.

Las de siempre

Nueva serie, se estrena el 13 de enero. Cuenta la historia de cuatro amigas que, tras enfrentar crisis que cambian su vida, deciden reinventarse y empezar de nuevo después de los 40. Una novela que rompe estereotipos y retrata esta etapa como un momento de fuerza y nuevas oportunidades. Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis interpretan a las amigas que protagonizan esta historia de reinvención y fortaleza femenina.

Papá x dos

Nueva película, se estrena el 16 de enero. Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid), pero ella le anuncia que está embarazada… y el padre es su ex. Decidido a luchar por su amor, acepta una convivencia inesperada que desata una divertida guerra.

Kung Fu Panda 4

Película, se estrena el 30 de enero. Tras tres grandes aventuras, el destino llama a Po, el guerrero dragón (Jack Black), para convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz. En el camino, descubrirá que los héroes pueden surgir en los lugares más inesperados.