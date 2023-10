Así se debe rezar a Dios para neutralizar los malos pensamientos

Sin embargo, se puede presentar que el ser humano no pueda controlar ciertos elementos en su entorno, o también en lo referente a sus pensamientos, por lo que en dichos casos se suele recomendar acercarse a Dios, y encomendarle este tipo de situaciones, con el fin de que este desde su ayuda o protección, pueda evitar caer en estos actos.

¿Cuál es esta oración?

“Oh Señor, mi Dios, no te alejes de mí, Dios mío, ven en mi ayuda, que me acechan varios pensamientos y grandes miedos que afligen mi alma. ¿Cómo saldré ileso? ¿Cómo me abriré un camino entre esas espinas?