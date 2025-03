“Aún estoy aquí”: así es la película con la que Brasil se llevó el primer Óscar en su historia

La producción basada en el libro homónimo del hijo menor del matrimonio, Marcelo Rubens Paiva, venció en la codiciada categoría a “Emilia Pérez” (Francia), “The Girl with the Needle” (Dinamarca), “The Seed of the Sacred Fig” (Alemania) y “Flow” (Letonia). La cinta de Salles también estaba nominada a mejor película, pero perdió ante Anora.