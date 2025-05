En lo que al sábado 31 de mayo se refiere, la primera jornada de dos, Armand Van Helden , una de las figuras más emblemáticas del house, lidera el cartel. El día inicial viene reforzado con auténticos titanes de la cultura electrónica como Ben Klock, Héctor Oaks, Dubfire, Green Velvet (y el esperado B2B entre Len Faki y Sam Paganini). Esa jornada también se celebra el legado de Detroit con nombres como Carl Craig , Byron The Aquarius y Omar-S tras los decks.

Al paisa le preguntamos sobre qué le significaba participar en el Baum Festival, y nos respondió: "Siento que he crecido al lado del festival. He tocado varias veces; tengo un cariño especial porque siento que, en parte, con el festival he consolidado mi audiencia en Bogotá. Esta edición será especial porque será el velorio de nuestro primer sello, Insurgentes. Es decir, su última fiesta".