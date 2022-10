Camilo en concierto: se vendió toda la boletería en Bogotá

Camilo estará en concierto el próximo 26 de noviembre en el Movistar Arena y la boletería en preventa para ese show se vendió rápidamente este jueves 20 de octubre desde las 9:00 a.m., tal como sucedió con los icónicos conciertos de Guns N’ Roses, Coldplay, y el reguetonero Daddy Yankee.

El Movistar Arena de Bogotá será el encargado de recibir al cantautor y músico colombiano, dando cabida a más de 10.000 personas y en la segunda fecha de concierto programada para el 7 de diciembre, esperando dar inicio oficialmente a la época más especial del año: la navidad.

En medio de estas dos presentaciones, Camilo también llegará a Medellín y Barranquilla para presentarse el 2 y 3 de diciembre en la plaza de Toros La Macarena (que tiene capacidad de albergar a 15.000 personas) y en Puerta de Oro, Centro de Eventos.

Este año, sin duda, está siendo el mejor para Camilo. El artista lleva desde 2021 presentándose por grandes escenarios con su gira “De Adentro Pa Afuera”.

Hace poco sorprendió a miles de seguidores en España, donde ofreció un concierto gratuito en la icónica Puerta de Alcalá de Madrid ante más de 80,000 personas de muchas nacionalidades y edades. En este país incluyó 20 presentaciones en las que vendió más de 200.00 entradas.

Luego continuó por Suiza, Italia y ahora su tour continuará en Chicago, Boston, Washington y terminará en San Juan de Puerto Rico para luego desplazarse al país que lo vio crecer.

Vale recordar que en medio de su gira, Camilo arribó al Watsco Center en Miami para presentarse en los Billboard 2022, allí se subió al escenario con la agrupación mexicana Grupo Firme para cantar Alaska, una canción impulsada por instrumentos tradicionales de banda y que fue lanzada a mediados de agosto.

El artista ha anunciado grandes sorpresas para sus espectadores, quienes podrán bailar al ritmo de ‘Pegao’, ‘Índigo’ y ‘Alaska’, ‘Vida de Rico’, ‘Por primera vez’, además de otros de sus éxitos musicales que conforman su nuevo álbum promocional “De Adentro Pa Fuera”.

De esta manera, el 5 veces ganador del Latin Grammy, promete un show inigualable en el que pondrá a bailar y vibrar el corazón de los miles de asistentes y a toda su TRIBU.

Es en medio de los detalles que pocos conocen de su vida privada que muchos han notado que Echeverry nunca usa zapatos en sus conciertos, ¿por qué?: “En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado”, expresó.

Hay que decir que ya en otra oportunidad Evaluna Montaner, su esposa, había revelado que esta no es solo una actitud de Camilo en las tarimas, sino también es de su diario vivir.

La pareja se conoció en el 2014 y en el 2015 Evaluna dio el primer paso de hablarle por las redes sociales, logrando que el colombiano le pidiera que fueran novios. En una entrevista, Echeverry reveló cómo era su relación antes de alcanzar la fama:

“La canción ‘Tuyo y mío’ es un homenaje a mi esposa en un momento difícil de mi vida. Yo llegué a Estados Unidos y literalmente en mi cuenta de banco yo tenía 25 dólares”.

Por otro lado, Camilo destacó el apoyo que fue Evaluna en los momentos difíciles: “Mi esposa se daba cuenta de eso y se hacía la que no se daba cuenta y ella creía que yo no me daba cuenta de que ella se estaba haciendo la que no se daba cuenta de que yo no tenía plata para cenar en algún momento”.