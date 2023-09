¿Cómo encomendarse a Dios para superar una ruptura amorosa?

Oración para seguir después de una ruptura amorosa

Poderoso Dios de amor, elevo mi mirada hacia el cielo para entregarte mi gratitud por todo lo que haces por mi. Gracias por el don de la vida y la fraternidad, porque tengo una familia que en estos momentos duros que estoy pasando, son mi soporte y mi refugio, me brindan su apoyo incondicional y me corrigen con amor fraterno. Bendito seas por siempre Señor maravilloso.

Unida a mi gratitud, quiero ofrecerte toda la sinceridad de mi corazón, pues me siento muy oprimido y desconsolado porque acabo de separarme de la persona que amo y me cuesta poder aceptarlo aún. Me duele mucho saber que una relación que fuimos formando, pero que quizás por diversos factores se haya desmoronado y nos hayamos separado, aunque de diversas maneras he tratado de recuperar esta unión, de volver a ser como antes, no funcionó .

Me hago muchas preguntas, dudas rondan constantemente mi cabeza, que me afligen y no me dejan a veces conciliar el sueño o hacer bien las responsabilidades que tengo pendientes, pues siento mucha pena dentro de mi Señor, que me absorben las ganas de hacer todo con el alma, es como si una parte de mi vida se haya esfumado bruscamente y me queda un vacío, un gran vacío que estaba unido a tantos planes y proyectos que tenía, sueños y metas que en el aspecto sentimental quería ir cumpliendo con el pasar de tiempo.