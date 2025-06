Pero no siempre fue así. La violencia, la muerte y la destrucción no tienen que entenderse como el núcleo inexorable de la vida en Palestina .

En el siglo XIX

Por aquel entonces, el territorio al que nos referimos no constituía una estructura política diferenciada y se conocía como Siria meridional, Tierra Santa o, de forma cada vez más habitual, como Filistin/Falastin (Palestina) , una denominación utilizada desde el siglo V a. e. c. . La Franja de Gaza, por ejemplo, no existía como tal, y no lo haría hasta la después de la Nakba –“catástrofe”– de 1948, la expulsión de casi dos tercios de la población palestina indígena, unos habitantes que se convirtieron en refugiados. Unas 200 000 personas se refugiaron en la Franja.

De lo rural a la urbe

La internacionalización palestina

La educación palestina

Tolerancia religiosa

Litigios e igualdad social

De hecho, el territorio no solo no vivió la oleada judeófoba que estuvo presente en distintos ámbitos europeos en el mismo periodo ni se sucedieron episodios violentos como los pogromos del Este de Europa o del sur de la Rusia zarista, sino que las diversas comunidades que residían en Palestina cooperaron en varias esferas socio-económicas.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.