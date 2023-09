¿Cuál es el salmo para pedir refugio y fortaleza a Dios?

Salmo 46: 1-9

Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar , aunque rujan los mares y se agiten sus olas, y las montañas tiemblen a causa de su furor. Selah Un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida.

Salmo 26: 1-9

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.