¿Cuál es el salmo para salir de deudas?

Salmo 37: 21-31

Cuando al Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Si tropezamos en el camino, no caeremos porque el Señor estará allí para sostenernos e impulsarnos. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener qué comer.