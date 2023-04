Cuestionario Arcadia/FILBo: Octavio Escobar sobre ‘Cada oscura tumba’ y ver los “falsos positivos” desde la literatura

Aprovechamos esta coyuntura de la FILBo, en la que su libro está en amplio despliegue, para contactar al premiado y versátil Octavio Escobar. Médico, profesor y escritor de novelas, cuentos, relatos infantiles y juveniles así como de poesía, Escobar nos habla de su novela más reciente, la decimoprimera de su recorrido literario. Cada oscura tumba, publicada en 2022, sigue impactando lectores y está pendiente de un importante veredicto, como Finalista del Premio Rodolfo Walsh de la XXXVI Semana Negra de Gijón 2023. Gane o no el premio, el escrito aspira a llegarle aún a más lectores y, quizá, como parte de una trilogía que aquí menciona el autor, a una adaptación a las pantallas. El escritor respondió a nuestro “cuestionario puntual”, luego de editarlo y aclararlo a su manera...

¿CÓMO NACE SU NOVELA?

Cada oscura tumba surgió hace unos años como una incomodidad. El tema de la Paz saturaba los medios y parecía que los mal llamados “falsos positivos”, una violación de los derechos humanos tan grave, tan dolorosa, que dice tanto de lo que tiene que dejar de ser Colombia, parecía condenada al olvido. Creo que la literatura puede ayudar a comprender nuestra realidad reciente, y empecé a concebir desde el género negro, con un tratamiento cercano a la narrativa cinematográfica, una trama que contara el impacto que tales ejecuciones tuvieron en nuestra sociedad, lejos de la crónica, del informe periodístico, muy cerca de mis personajes. Aunque partí de la investigación, trabajé en el terreno de la ficción y lo que el lector va a vivir es una novela, con ingredientes y recursos plenamente literarios. Para nuestra fortuna, también están disponibles hoy los trabajos de la JEP y la Comisión de la Verdad. Es muy importante conocernos.

Octavio Escobar / 'Cada oscura tumba' (2022) - Foto: Seix Barral

¿QUÉ UNE Y QUÉ SEPARA ESTA NOVELA DE SUS LIBROS ANTERIORES?

Cada oscura tumba está relacionada con Saide y Destinos Intermedios, novelas del género negro que se desarrollan en el Magdalena medio en los años noventa del siglo pasado, una época particularmente convulsa en esta región del país. De las dos yo extraje algunos personajes secundarios que a los lectores les interesaron, incluso en su momento me reclamaron por no haberles dado más presencia, y a partir del perfil que ya les había creado, expandí sus historias hasta convertirlos, esta vez, en protagonistas. Fue un proceso interesante porque significaba reunir una parte de mi obra en una especie de trilogía, tan es así que de está manera se está presentando a editores estadounidenses para su posible traducción. La reactivación de estos personajes dio empuje al trabajo que ya venía realizando y contribuyó a que la novela se hiciera realidad.

Hay, por supuesto, una faceta de mi obra que no se centra en los conflictos sociales ni la violencia, incluso un grupo de libros que tienen que ver con mi ciudad, Manizales, y también un apartado que ha ido creciendo, el de la literatura infantil y juvenil, que cada vez valoro más.

Saide (1995) y Destinos intermedios (2010), las novelas de Octavio Escobar relacionadas con 'Cada oscura tumba'. - Foto: PERIFERICA

¿CÓMO SE DESARROLLA LA NOVELA, CUÁL ES SU ESTRUCTURA?

La novela avanza a través de dos líneas narrativas. De un lado está Melva Lucy, hermana de una víctima de las ejecuciones del ejército, y de otro lado Gabriel Álvarez Cuadrado, un abogado pereirano que casi por casualidad termina siendo defensor de derechos humanos. Por las causas que defienden, ambos son objeto de amenazas y sus vidas pasan por situaciones muy difíciles. Ambos quieren tener parejas estables, contar con un trabajo, con una cotidianidad tranquila, pero se les dificulta. A Melva Lucy se le presenta la posibilidad de vengarse, y este dilema ético es muy importante en la segunda mitad de la novela. Cada oscura tumba es, en muchos sentidos, una novela de personajes, que avanza gracias a sus interacciones.

¿HAY OTROS PERSONAJES DIGNOS DE MENCIÓN?

Sí, por supuesto. Hay dos antiguos ejecutores de lo que parecen ser oscuros organismos de seguridad pública y privada, que van a dar una imagen más de lo que son nuestros procesos de violencia, desde la decadencia a la que los condena la edad. También hay una editora, Paula Cristina, que refugia sus traumas en la literatura, y un abogado genial y alcohólico, que introduce una necesaria nota de humor en la novela.

¿CÓMO SON SUS PROCESOS DE ESCRITURA?

Aunque soy una persona ordenada, mentiría si dijera que tengo horarios fijos o una programación perfecta, metódica. Para mí escribir es un placer, tiene mucho de juego, y por eso me doy muchas libertades en cuanto a tiempos de trabajo. Suelo escribir directamente en el computador, pero en los últimos años he comenzado a regresar a la escritura a mano, con una dinámica muy distinta, que tiene que ver con la producción de textos breves, muchos de ellos de carácter poético. También me gusta revisar lo que he escrito, ya impreso, en unas circunstancias muy diferentes a las de la escritura, y entonces me voy a un parque, a un café, y corrijo allí, con marcadores de colores, jugando a ser otro yo, más crítico. Quiero creer que me funciona y que hace que escribir sea un poco menos solitario.

¿Y SUS RUTINAS COMO LECTOR?

Son muy variadas. Como soy profesor universitario, hay texto que tengo que leer en determinados momentos y con el rigor necesario para satisfacer la curiosidad y los intereses de mis estudiantes, pero reservo tiempo para leer lo que quiero, y en esos momentos leo con muchísima avidez, casi como si alguien me fuera a quitar el libro, y lo hago en muchos sitios, embebido en la página, sin que el ruido u otras circunstancias me distraigan. Aunque leo en pantalla de vez en cuando, me gustan los libros, el papel, todas las comodidades que proporciona. Me preocupa un poco el tamaño de mi biblioteca, pero por ahora es manejable y he aprendido a regalar libros a los que tengo muy claro que no regresaré. A veces tengo que volver a comprarlos, pero no es frecuente. Y regalar porque te parece que estás ante el lector que va a apreciar un libro, es un acto que reconforta, que alegra.

Diciente detalle de la portada de 'Cada oscura tumba', publicada por Seix Barral. - Foto: Seix Barral

¿QUÉ ARTES O ACTIVIDADES ALIMENTAN SU VIDA ?

Soy una amante del cine y buena parte de mi vida la pasé en la oscuridad de las salas. En este momento lo hago más frente al televisor, pero me sigue apasionando ese lenguaje que tiene tantas relaciones con la literatura. La música siempre está presente, siempre. Es mi compañera de escritura. Mi faceta de cuentista se está manifestando ahora, creo, en la cocina. No soy un chef ni nada por el estilo, pero combinar sabores, calcular tiempos, disponer una mesa de manera estética, todo eso me parece muy literario. Y veo que estoy pasando de echarle agua a las matas a interesarme en ellas. No les hablo, pero voy a aprendiendo a cuidarlas. Las orquídeas me están seduciendo, definitivamente.

¿YA TRABAJA EN ALGO NUEVO? ¿DE QUÉ SE TRATA?

Estoy trabajando en una nueva novela, también con algunas características del género negro. Por ahora no quisiera dar detalles. Agüeros.

¿Si tuviera que LEER EN VOZ ALTA, qué párrafo/aparte de su novela escogería.

Las tres primeras páginas tienen las características necesarias para ser una muy buena lectura en voz alta, muy sobrecogedora. Más adelante hay una descripción de una marca específica de ginebra que puede ser gozosa para algunos lectores.

¿QUÉ ESPERA AHORA DE ‘CADA OSCURA TUMBA’?

Obviamente, que los lectores se sigan acercando a leerla, pero en este momento tengo la expectativa de lo que pueda pasar en la Semana Negra de Gijón en julio. Este evento, tan grande como la FilBo, nomina novelas del género negro en dos categorías, y Cada oscura tumba es finalista en el Premio Rodolfo Walsh, que homenajea al escritor argentino. Sería maravilloso ganar, pero ya es un grandísimo honor haber sido seleccionado, más cuando la novela solo circula en edición digital en España. Ha sido una hermosa sorpresa, inesperada por completo.