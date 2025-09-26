A finales de octubre, el Teatro Colón de Bogotá recibirá El Principito, El Musical, un montaje de primer nivel que invita a públicos de todas las edades a redescubrir la emblemática obra de Antoine de Saint-Exupéry desde una perspectiva renovada y reflexiva. El Teatro Colón hace parte del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, entidad del Ministerio de las Culturas.

Protagonizado y dirigido por Felipe Sánchez, reconocido artista con una trayectoria de décadas en el teatro musical, el espectáculo ofrece una propuesta escénica cuidadosamente elaborada y de alto nivel técnico. Sánchez no solo dirige el montaje, sino que también interpreta al Aviador, un papel que ha marcado profundamente su carrera y se mantiene vigente en esta cuarta temporada que está por iniciar.

Hasta la fecha, El Principito, El Musical ha sido visto por más de 22,000 personas en el Teatro Pablo Tobón de Medellín durante sus tres temporadas, prueba del impacto y la conexión que ha generado en el público. “Nuestras producciones no tienen nada que envidiarle a Broadway; trabajamos con los mismos estándares y equipos para lograr un nivel artístico de talla internacional”, dice Sánchez.

El espectáculo es protagonizado y dirigido por Felipe Sánchez, reconocido artista con una trayectoria de décadas en el teatro musical. | Foto: cortesía CNA

En relación con el público, el director invita a personas de todas las edades a ver la obra e invita a quienes no están relacionados con el teatro musical o quienes no han podido experimentar una obra con altos estándares a conocer la verdadera esencia y lenguaje de este arte. “La música es protagonista y tiene el poder de conmover a cualquier persona”, recuerda al público.

Los protagonistas de El Principito, El Musical incluyen a Emiliano Vélez, Juan García, Mary Perdomo y Pablo Uribe, y la música y la letra son obra de Juliana Cuevas y Alejandro Calle, creadores que aportan el sello distintivo del montaje. Este talentoso grupo forma parte de un elenco compuesto por 28 artistas que dan vida a la historia a través de su compromiso y rigor en escena.

Mary Perdomo, quien interpreta a la Rosa, subraya que la exigencia vocal y física de su papel evidencia el rigor artístico del montaje: explica que la canción que interpreta requiere una notable preparación vocal y física, y que asumir el rol protagónico desde el primer acto supone una responsabilidad particular. Para Perdomo, el reto de encarnar un personaje tan esencial implica una preparación constante y entrega total en cada función.

Mary Perdomo interpreta a la Rosa, y subraya que la exigencia vocal y física de su papel evidencia el rigor artístico del montaje. | Foto: cortesía CNA

Sobre el sentido familiar de la obra, Perdomo también resalta que El Principito es para toda la familia. “No solamente uno lo asocia con lo infantil o con los niños: esta historia y este libro están hechos para todo el mundo, para quien quiera volver a despertar ese niño interior que todos llevamos”.

La música y la letra son obra de Juliana Cuevas y Alejandro Calle, creadores que aportan el sello distintivo del montaje. | Foto: cortesía CNA

El Principito, El Musical resalta asimismo la universalidad y atemporalidad del mensaje original. Cada espectador, sin importar la edad, puede encontrar un significado propio y acercarse a temas como la inocencia, la amistad y la esperanza. La adaptación teatral transforma incluso el desenlace original en un cierre lleno de magia y positividad, ofreciendo una experiencia renovada para todos los públicos.

“Realmente El principito es un libro que, si leemos en todas las etapas de nuestra vida, lo vamos a entender de una manera muy diferente. El público se divierte y ríe mucho con mis escenas y escuchar las risas de niños y adultos es muy gratificante, pues siento que, a través del Zorro, se enseña a disfrutar la vida desde el corazón y a valorar lo realmente importante”, dice Juan García, actor que interpreta al Zorro.

*Las funciones serán del 29 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre de 2025 en el Teatro Colón, con entradas a la venta en Tuboleta.