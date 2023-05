El sábado 13 de mayo, en el Teatro Libre Centro, se celebran la vida y el legado artístico de Germán Moure

Que descanse en paz, Germán Moure, pero que su legado viva por siempre. El 13 de mayo en la sede Centro del Teatro Libre a las 4 p.m. se celebrarán la vida y el legado artístico del maestro (1931-2023), fundador del Teatro La Mama y del Teatro Libre, director de teatro y maestro consagrado a sus alumnos durante gran parte de su vida.

Moure fue ejemplo e inspiración para muchos artistas y, por voluntad de su familia, al igual que en el caso de Héctor Bayona, sus cenizas serán sepultadas en el Teatro Libre del Centro.

Nació en Pamplona, Norte de Santander en 1931, y creció en una familia de artistas: su tío materno, Eduardo Ramírez Villamizar, fue uno de los escultores más importantes de Colombia en el siglo XX, su madre, doña Elvira, realizó el vestuario de varios de sus espectáculos, su hermano Rafael estudió danza moderna y fue un reconocido fotógrafo, su hermana Consuelo era actriz y participó en muchas producciones de televisión, su hermano Gabriel fue también actor al igual que su sobrino Andrés, actual director del Pequeño Teatro de Medellín.

Jorge Plata, Germán Moure y Ricardo Camacho, en la construcción de la sede Centro (1980). - Foto: Cortesía Teatro Libre

Fue miembro del famoso grupo Bread and Puppet Theatre de Nueva York en el año 1962; en 1967 participó en más de seis montajes dirigidos por Peter Schumann y en 1985 se vinculó a la Escuela Nacional de Arte Dramático como maestro de actuación y montaje y de análisis e interpretación de texto, donde dirigió más de 14 obras de teatro.

En 1988 ayuda a fundar la Escuela de Actores del Teatro Libre en donde trabajó hasta el año 2020.

En 2008 recibió el Premio Nacional Vida y Obra, siendo este el máximo reconocimiento que otorga el Estado a través del Ministerio de Cultura a aquellos ciudadanos que a lo largo de su vida han contribuido de manera excepcional y significativa al enriquecimiento de los valores artísticos y culturales de la Nación.

Montajes como El Rey Lear, Seis personajes en busca de autor, Macbeth, Madre coraje y sus hijos o En la diestra de Dios padre inspiraron y fascinaron a un público que pudo encontrar en sus obras un plan estético que siempre buscaba enaltecer la labor escénica. Asimismo, muchos artistas de diferentes generaciones fueron formados por su pasión hacia el oficio, su sentido estético y esa capacidad de sorprenderse con cada encuentro dentro del proceso.

Un homenaje y un recuerdo eterno tendrá lugar el próximo 13 de mayo, en el Teatro Libre, sede Centro. - Foto: Cortesía Teatro Libre

Estos días, en las tablas de la capital

Otelo, una historia goti tropi caribe

Narra la vida de un prestigioso y honorable militar negro que cae en una maraña de desinformación, engaños y mentiras, llevándolo a cometer el asesinato de su esposa. Un espectáculo unipersonal interpretado por el actor Ramsés Ramos, diseñado por Mateo Rueda y dirigido por Hernando Parra, basado en la obra Otelo del dramaturgo inglés William Shakespeare, que sumerge al espectador en un universo de pasiones, celos y muerte, al tiempo que explora el tema del racismo y el poder en Colombia. Se narra en tono de tragicomedia contemporánea, en la que se libra silenciosamente una guerra. “Fuera de los campos de batalla, nadie es quien parece ser. El enemigo acecha en las sombras y puede ser cualquiera de nosotros. Incluso, uno mismo”.

Ultimas funciones, hoy martes 9 de mayo y miércoles 10, en el Teatro Nacional - Calle 71 - Calle 71 # 10 - 25.

DRIVER, ¿quién conduce tu vida?

Deca Teatro presenta en el Teatro Libre de Bogotá su temporada, con dos obras que rompen formatos tradicionales: Driver (12 al 21 de mayo) y Shaila (26 al 28 de mayo). Ambas salen del repertorio de historias del dramaturgo Ed Vega y del director Daniel Calderón, que en estas presentan dos de sus más recientes creaciones, que llevan el sello de la “inmersión creativa” que marca su propuesta teatral.

En Driver, la vida, la existencia misma es una de las cargas más grandes del ser humano. Persiguiendo el dinero para ser felices, aunque el vacío de no sentirse completos los haga cenizas. Esa es la vida de Saúl, un ex Coach de superación personal que ahora conduce para un aplicativo de transporte. Su mente atraviesa un laberinto de voces susurrantes que lo han llevado al borde de la autodestrucción. Entre conversaciones con sus pasajeros, Saúl se dará cuenta que las personas no vienen por el azar ni capricho del destino. Estas vienen con una meta muy clara; hundir a Saúl o, por el contrario, ayudarlo a sanar esas heridas invisibles que duelen.

Con las actuaciones especiales de María Eugenia Penagos, Álvaro Rodríguez y Marisol Correa.

Del 12 al 21 de mayo - Viernes y sábado 7:30 pm - Domingos 3:00 pm - Teatro Libre del Centro Calle 12B No. 2-44 (La Candelaria)

SHAILA, una heroína entre cadenas.

Un banquete frenético y dinámico con contenidos y estéticas muy diferentes en donde el tercer brazo del ser humano, el celular, será parte de la historia. Así, se convierte a los espectadores en un personaje más de la trama en vivo y en directo. Una experiencia distinta, única e incluyente “con el multiverso y la multipantalla en el teatro”.

La historia pretende visibilizar, resaltar y conmemorar a la comunidad afrodescendiente; precisamente en la celebración de los 172 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. SHAILA, una heroína entre cadenas se inspira en el gran movimiento social que tuvo lugar a principios de 1850 en diferentes haciendas esclavistas, y que a través del innovador formato de Teatro con WhatsApp llevará a los espectadores a vivir una experiencia única que reúne tecnología, teatro, cine y música del pacífico. Empieza la década de 1850 y en el ambiente se saborean los vientos de libertad que han dejado las campañas de independencia. Cada vez son más los esclavos que buscan un trato digno, una vida digna, anhelan y luchan por su libertad, y en esta historia la que más lo desea es Shaila.

Con la actuación de Aura Balanta, James Vargas, Jeka Garces, Carlos Redondo, Ramon Larrea, Leopolda Rojas y Jefferson Quiñones.

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de mayo - Viernes y sábado 7:30 pm - Domingos 3:00 pm - Teatro Libre del Centro Calle 12B No. 2-44 (La Candelaria)

Mamma Mia, el musical

Uno de los grandes espectáculos de Broadway que llega a Colombia gracias a Misi Producciones. Los éxitos de ABBA cobran vida narrando esta historia de amor, emoción y amistad que inspira canto, baile, risa y llanto. Se desarrolla en una soleada y paradisíaca isla griega, en la que, en la víspera de su matrimonio, una joven llamada Sophie (Juanita Roldán) busca descubrir la identidad de su verdadero padre. Para lograrlo, invita a tres hombres del pasado de su madre Donna (Juliana Reyes): Sam (Juan Mondragón), Harry (Erwin Barrera) y Bill (Calo Mesa). A la celebración se unen también las entrañables amigas de la familia, Rosie (Yaneth Waldman) y Tanya (Juliana Cuevas), para disfrutar de una fiesta como ninguna. Hay alegría y nostalgia el escenario, con clásicos amados por multitudes, por décadas.

Misi Producciones presenta la obra musical 'Mamma Mia'. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo - Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

La música y letras son, claro, de Benny Andersson y Björn Ulvaeus (y algunas canciones con Stig Anderson). El libreto es de Catherine Johnson, la idea original de Judy Craymer y la traducción al español es de Juan Carlos Fisher. Bajo la dirección general de Felipe Salazar, los protagonistas son Juliana Reyes, Juan Mondragón, Yaneth Waldman, Calo Mesa, Juliana Cuevas, Erwin Barrera, Juanita Roldán, Daniel Tovar y los 25 otros artistas en escena que dejan sobre el escenario todo su talento y le dan vida a estos icónicos personajes. Así se recrea uno de los musicales más emblemáticos de todos los tiempos.

Del 6 al 28 de mayo de 2023: Miércoles a viernes a las 7:30 pm, sábados a las 3:30 pm y 7:30 pm, domingos y festivos a las 4:00 pm. - Teatro Colsubsidio.