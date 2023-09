El salmo al que se debe encomendar para que la persona que le debe, pague

Alguna de estas radican en problemas de salud, problemas para conseguir empleo, situaciones familiares, relaciones entre parejas, deudas y hasta pedir por los que le deben para que en cierto momento puedan pagarle.

Para los creyentes, la oración es hablar con Dios. | Foto: Getty Images

Salmo 37

1 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,

2 Confía en Jehová y haz el bien; habita en la tierra y apaciéntate en la fidelidad.

3 Confía en Jehová y haz el bien; habita en la tierra y apaciéntate en la fidelidad.

4 Encomienda a Jehová tu Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.

5 Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él lo hará.

6 Y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.

7 Guarda silencio ante Jehová, y espera con paciencia en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino,por el hombre que lleva a cabo sus intrigas.

8 Porque los malignos serán enojo; no te irrites, pues ello solo conduce a hacer lo malo.

9 Porque los malignos serán talados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.

10 Pues dentro de poco no existirá el malo;sí, buscarás con diligencia su lugar, y no estará.

Los conocedores del tema religioso recalcan la necesidad de orar con fervor y honestidad. | Foto: Getty Images

11 Los impíos han desenvainado la espada y han tensado su arco para derribar al pobre y al necesitado y para matar a los de recto proceder.

12 Su espada entrará en su mismo corazón, y sus arcos serán quebrados.

13 Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores.

14 Porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová.

15 Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre.

16 No serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambre serán saciados.

17 Más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros; se disiparán como el humo.

18 El impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da.

19 Porque los bendecidos por él heredarán la tierra,y los maldecidos por él serán talados.

20 Joven fui, y ya he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan.n.

21 Joven fui, y ya he envejecido,y no he visto justo desamparadoni a su descendencia que mendigue pan.

22 Joven fui, y ya he envejecido,y no he visto justo desamparadoni a su descendencia que mendigue pan.

23 En todo tiempo tiene misericordia y presta,y su descendencia es para bendición.

25 porque Jehová ama la justiciay no desampara a sus santos;para siempre serán guardados,mas la descendencia de los impíos será talada.

26 Los justos heredarán la tierray vivirán para siempre en ella.

27 porque Jehová ama la justiciay no desampara a sus santos; para siempre serán guardados,mas la descendencia de los impíos será talada.

Lo que dice de los diezmos y las ofrendas en la Biblia. | Foto: Getty Images

28 Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra;cuando sean talados los pecadores, lo verás.

29 Acecha el impío al justo y procura matarlo.

30 Jehová no le dejará en sus manos,ni le condenará cuando sea juzgado.

31 Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra; cuando sean talados los pecadores, lo verás.

32 Considera al íntegro y mira al justo, porque el porvenir de ese hombre es paz.

33 He visto al impío en gran poder,y que se extendía como frondoso árbol natural.

35 Mas los transgresores serán todos a una destruidos;el porvenir de los impíos será truncado.

36 Pero la salvación de los justos es de Jehová; él es su fortaleza en el tiempo de angustia.