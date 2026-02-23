Agenda

El Teatro Colsubsidio revela su programación: festivales, ciclos, la Billo’s, Los Corraleros de Majagual y más

Entre los hitos de 2026 se suman el Festival Internacional de Tango, la Serie Internacional de Grandes Pianistas y presentaciones como Pedro Aznar Filarmónico y Yuri Buenaventura Filarmónico. Hay muchísimo de dónde escoger. Les contamos.

Redacción Arcadia
23 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
La Orquesta Aragón se presenta el 1 de mayo.
Foto: cortesía Teatro Colsubsidio / A.P.I.

En 2025, el Teatro desarrolló más de 70 eventos, convocó a más de 75.000 personas, trabajó con más de 250 empresas y alcanzó 19 funciones con boletería agotada, y quiere seguir marcando el paso en el centro de la ciudad. Para esos efectos presentó su agenda 2026, en un acto que se llevó a cabo en el marco del concierto de Los Muñequitos de Matanzas, agrupación emblemática de la rumba cubana y referente internacional de la música afrocaribeña.

‘Yo soy la cumbia’: esta compilación refleja el presente vibrante del ritmo colombiano que une al continente

“Esta temporada reafirma nuestro compromiso con la calidad artística, la diversidad de géneros y la construcción de públicos. Queremos que el Teatro Colsubsidio continúe siendo un espacio de encuentro para las familias, las empresas y todos los ciudadanos que encuentran en la cultura una experiencia significativa”, afirmó Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio.

La agenda estará organizada en festivales temáticos, ciclos internacionales y temporadas especiales que fortalecen su papel dentro de la escena artística de Bogotá. Entre los principales hitos del año se encuentran: Festival Internacional de Tango, Festival Colombia Puntos Cardinales que reunirá voces como Herencia de Timbiquí, Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas, Bienal de Flamenco estación Bogotá, Festival Autores Materiales, Festival Cumbia Dinamita, Festival Internacional de Hip Hop, Festival Afrodiáspora la Nación del Ritmo, Festival Internacional de Jazz, Serie Internacional de Grandes Pianistas, presentaciones sinfónicas y filarmónicas como Pedro Aznar Filarmónico y Yuri Buenaventura Filarmónico, la presencia del Ballet Nacional de Cuba y la tradicional temporada de MISI Navidad.

Cholo Valderrama cierra el Torneo Internacional del Joropo 2020
Foto: Meta

Adicionalmente, se incluirán funciones y conciertos especiales como los aniversarios del Grupo Galé y la presencia de agrupaciones emblemáticas como Billo’s Caracas Boys y Los Corraleros de Majagual, así como eventos académicos, muestras formativas y actividades empresariales que complementan la actividad artística del Teatro Colsubsidio.

Agenda Teatro Colsubsidio 2026 (sujeta a cambios)

FEBRERO

26, 27 y 28 de febrero: Festival Internacional de Tango.

MARZO

6 de marzo: Herencia de Timbiquí- Festival Colombia Puntos Cardinales

7 de marzo: Adriana Lucía - Festival Colombia Puntos Cardinales.

13 de marzo: Heredero - Festival Colombia Puntos Cardinales.

14 de marzo: Cholo Valderrama- Festival Colombia Puntos Cardinales.

18, 19 y 20 de marzo: Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas.

27, 28 y 29 de marzo: Baco Polaco – Teatro San Martín.

31 de marzo – 2 de abril: Numancia – Teatros del Canal (España).

ABRIL

4 y 5 de abril: Gonawindua – Teatro Cenit.

11 de abril: Muerdo – Gira Latinoamérica.

18 de abril: Jorge Velosa y los Carrangueros del 25.

19 de abril: La Sinfonía Inconclusa en la Mar – Piero.

22 de abril: La Libertad - Marina Heredia con la Orquesta Sinfónica Nacional / Concierto de Aranjuez. Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Solista: Antonio Rey / Festival Sinfónico – Bienal de Flamenco.

23, 24 y 25 de abril: Bienal de Flamenco (Israel Fernández, Antonio Rey cuarteto, Marina Heredia).

30 de abril: Pedrito Martínez y Alfredo Rodríguez “Duologue” – Día Internacional del Jazz.

MAYO

1 de mayo: Orquesta Aragón.

7 y 8 de mayo: Pedro Aznar Filarmónico.

22 y 23 de mayo: Festival Autores Materiales (X Alfonso, Carlos Varela, Buena Fe).

28 y 29 de mayo: Descemer Bueno y Kelvis Ochoa “Amor y música”, Habana Abierta.

30 de mayo: Gema y Pavel.

JUNIO

19 de junio: Orquesta de Cámara de La Habana.

28 de junio: Gran Encuentro de Chelistas.

JULIO

2, 3 y 4 de julio: Festival Cumbia Dinamita.

(La Delio Valdés, Chico Trujillo, Grupo 5).

23, 24 y 25 de julio

Festival Internacional de Hip Hop. (La Cruzada Big Band, La Etnnia, Apache).

31 de julio

Yuri Buenaventura Filarmónico.

AGOSTO

1 de agosto

Ivo Pogorelich. Serie Internacional de Grandes Pianistas.

8 de agosto

Coro Nacional de Cuba.

20, 21 y 22 de agosto

Festival Afrodiáspora (Seun Kuti & Egypt 80, Yellowman, Alexis Play).

28 de agosto

Ballet Nacional de Cuba.

29 de agosto

Serie Internacional de Grandes Pianistas.

El 4 de octubre, Jorge Velosa presentará 'Lero Lero Candelero', en la Franja Infantil y Familiar.
Foto: cortesía Teatro Colsubsidio / A.P.I.

SEPTIEMBRE

8 al 19 de septiembre: Festival Internacional de Jazz

26 de septiembre: Rafał Blechacz, Serie Internacional de Grandes Pianistas.


OCTUBRE

4 de octubre: Lero Lero Candelero – Jorge Velosa (Franja Infantil y Familiar).

9 y 10 de octubre: 35 años Grupo Galé.

11 de octubre: La Colmenita.

7 y 8 de noviembre: Billo’s Caracas Boys.

14 de noviembre: Los Corraleros de Majagual.

NOVIEMBRE – DICIEMBRE

20 de noviembre al 22 de diciembre: MISI Navidad

