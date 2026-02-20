Una muestra: ‘Nunca fue solo aquí (era, ya en otra parte)’, de Santiago Díaz Escamilla, en Galería Casa Riegner

En palabras del curador Pavel Andrés Vernaza Ortiz, el arte de Díaz Escamilla se ha construido sobre “aquello que se desplaza y persiste, explorando cómo ritmos mínimos y transformaciones sutiles configuran relaciones entre cuerpos, lugares y tiempos”. En su primera exposición individual en este espacio, el artista retoma estas inquietudes a partir de la muerte del pequeño árbol de naranjo que habitó durante décadas el patio de la casa donde creció. El árbol dejó de crecer mientras Díaz vivía fuera del país, pero esa ausencia no produjo un corte, más bien una continuidad desde la que la experiencia del árbol encuentra nuevas maneras de manifestarse en otros lugares, cuerpos y materiales. En paralelo, la galería proyecta por primera vez en el país el cortometraje Shapes of Visions That Fly at Night, de Carlos Alfonso, configurando un diálogo entre dos muestras que abordan la percepción, la transformación de la materia y las formas en que los procesos actúan más allá de sus límites.

‘Acoplamientos’ de Edelmira Boller: 50 años de creación de la notable artista en la Galería Santa Fe

Una obra: Las tres hermanas, de Antón Chéjov, en el Teatro Libre sede Centro

'Las tres hermanas', de Antón Chéjov, Foto: Teatro Libre/A.P.I.

Bajo la dirección de Ricardo Camacho, esta puesta en escena continúa con una lectura profunda y contemporánea de las obras de Chéjov que la compañía teatral de Camacho empezó en 2024 con el montaje de La gaviota. La obra de Chéjov se vuelve más vigente con el paso del tiempo; por eso, después de Shakespeare, es el dramaturgo más representado en el mundo. Su teatro ofrece una profunda disección del alma, entrelazando la vida íntima con el contexto social y político de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En Las tres hermanas se aborda el paso del tiempo, la nostalgia, la frustración de los sueños y la persistente búsqueda de sentido. El montaje (abre el 26 de febrero en funciones de jueves, viernes y sábados) profundiza en la mirada melancólica y lúcida del ruso sobre el deseo de transformación y la imposibilidad de escapar de la rutina provinciana.

‘Soñé su nombre’ de Ángela Carabalí: este premiado documental hace emerger la memoria enterrada

Una serie: El caballero de los siete reinos, en HBO Max

'El caballero de los siete reinos', en HBO Max. Foto: Steffan Hill/HBO

Usted puede ser, o no, seguidor de Juego de tronos, y esto puede influir en cuánto lo atrape esta precuela que tiene lugar casi un siglo antes de los eventos narrados en la popular serie. Pero, si bien hay detalles que la atan a su universo fuente, a este spin-off fantástico se le puede disfrutar de manera independiente. En sus seis episodios, de los cuales el último se emite este domingo, la serie muta. Al inicio parece una comedia casi costumbrista que sigue a Dunk, el escudero de un caballero entrado en años, mirando a Westeros desde la perspectiva del hombre común. Pero desde la entrada en la trama de un pequeño personaje llamado Egg, se va convirtiendo de a pocos en el relato épico de Ser Duncan el Alto. Con algo más de humanidad que sus series predecesoras, la comedia cede el paso a las intrigas de desigualdad y de justicia, y con ello, a algo más de violencia, pero también de momentos increíbles y épicos en la pantalla. La química entre sus dos protagonistas principales es excepcional, y el resto del casting suma poderosamente.

Un concierto: Cultura solidaria, en el Teatro Colón

'Cultura solidaria', en el Teatro Colón. Foto: MinCulturas

La tragedia que ha vivido la gente en el Urabá y en el departamento de Córdoba por cuenta de las aguas desbordadas ha sido de vasta magnitud y, en ese sentido, vale destacar este evento, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero en la capital. Siguiendo un esquema similar al de los teletones, Cultura Solidaria pretende recaudar fondos que permitan ayudar a los miles de damnificados. Desde MinCulturas se explica que esta es una unión de empresas, organizaciones y artistas como Cabas, Lucio Feuillet, Ilona, Nicolás Fella y el Coro Nacional de Colombia. Estos participarán y fomentarán donaciones, que podrán realizarse mediante Tuboleta desde cualquier lugar del país o del mundo. También se puede apoyar asistiendo, si vive en Bogotá. Todos los recursos serán transferidos a la Cruz Roja Colombiana para su ejecución directa en territorio.