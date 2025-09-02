Suscribirse

Pese a que Gustavo Petro tenía “quebrantos de salud” se conocieron fotos de una reunión que tuvo con indígenas del Cauca

El encuentro se realizó en la Casa de Nariño.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 5:40 p. m.
Reunión presidente Gustavo Petro con indigenas del Cauca
Reunión del presidente Gustavo Petro con indígenas del Cauca. | Foto: Presidencia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló que el presidente de la República, Gustavo Petro, tenía “quebrantos de salud” que le impidieron, al parecer, asistir a un evento clave sobre el sistema de salud, el cual atraviesa por una aguda crisis.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a la ola de críticas contra su nueva reforma tributaria: “Todo esto es mentira”

El 1.º de septiembre expresó: “Me toca, desafortunadamente, informarles a ustedes que el señor presidente de la República y muchos de nosotros queríamos, inclusive yo quería que estuviera acá… el doctor Aljure lo estuvo acompañando este fin de semana y ha estado con quebrantos de salud”.

“Aquí su médico consejero, que es el doctor, le recomendó algunos exámenes. Desafortunadamente, ¿qué sucede cuando está uno en este tipo de actividades? A ustedes también les sucede cuando no les llega la plata, cuando tienen problemas”, recalcó el funcionario del Gobierno.

Posteriormente, y pese a que estaba en la agenda del lunes de esta semana que se adelantara una nueva sesión del consejo de ministros en la Casa de Nariño, no se llevó a cabo.

Reunión presidente Gustavo Petro con indigenas del Cauca
Reunión presidente Gustavo Petro con indigenas del Cauca | Foto: Presidencia

A pesar de los “quebrantos de salud”, se conocieron varias fotos de una reunión en la que sí estuvo el jefe de Estado.

Reunión presidente Gustavo Petro con indigenas del Cauca
Reunión presidente Gustavo Petro con indigenas del Cauca | Foto: Presidencia

La evidencia del encuentro al que sí asistió el presidente está registrada en la cuenta personal del ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Hoy lideramos junto al presidente @petrogustavo, el viceministro de Diálogo Social del @MinInterior @GabrielRondonO y gran parte del gabinete ministerial una reunión de trabajo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC”, publicó Benedetti en X.

Finalmente, en horas de la noche del 1.º de septiembre, se publicó un decreto, en el que se notificó al país que el presidente Petro iniciará desde este martes una visita oficial a Japón y se definió que regresará el próximo 7 del mismo mes.

Decreto Petro Japón.
Decreto Petro Japón. | Foto: Suministrada

En el documento, el mandatario colombiano, dejó con funciones presidenciales al ministro del Interior, Armando Benedetti, en su ausencia.

Contexto: Atención: Gregorio Eljach confirmó destitución de 10 años contra el excanciller Álvaro Leyva por caso pasaportes

“Que de conformidad con las disposiciones constitucionales establecidas en la ley, el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti, está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como delegatario”, se desprende finalmente del decreto 0954.

