De manera sorpresiva, Petro canceló parte de su agenda pública: “Yo quería que estuviera acá”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló este lunes, 1 de septiembre, que el presidente Gustavo Petro presenta quebrantos de salud, que lo obligaron a cancelar parte de su agenda que tenía prevista para este día.

SEMANA consultó con fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño y dieron a conocer que el mandatario tomó la determinación de cancelar la agenda que tenía prevista para la mañana de este lunes.

Uno de los eventos que tenía programado era sobre el plan de estabilización de giros a la red pública con alcaldes y gerentes de los hospitales públicos del país, en el Hotel Tequendama.

“Me toca desafortunadamente informarles a ustedes que el señor presidente de la República y muchos de nosotros queríamos, inclusive yo quería que estuviera acá... el doctor Aljure lo estuvo acompañando este fin de semana y ha estado con quebrantos de salud”, dijo el ministro Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Aquí su médico consejero, que es el doctor, le recomendó algunos exámenes. Desafortunadamente, ¿qué sucede cuando está uno en este tipo de actividades? A ustedes también les sucede cuando no les llega la plata, cuando tienen problemas”, avanzó Guillermo Alfonso Jaramillo.

Además, anotó desde el Hotel Tequendama, en el evento sobre el sistema de salud: “Entonces, el estrés, los problemas de todo tipo que se presentan, pues hace que desafortunadamente hoy no nos pudiera acompañar. Seguramente habrá otro evento en donde podremos tenerlo o si no, en todos los demás sitios en donde están”.

Frente a ese evento informó la Presidencia: “El jefe de Estado pondrá en marcha este primero de septiembre esta iniciativa nacional que busca consolidar la atención primaria en salud y robustecer la red hospitalaria, en especial en las comunidades rurales, dispersas y barrios marginados de los centros urbanos”.

“La estrategia, que será presentada en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, estará bajo la supervisión del Ministerio de Salud y Protección Social, con el acompañamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Superintendencia Nacional de Salud”, recalcó la Casa de Nariño.

Gustavo Petro | Foto: Presidencia

No obstante, el mandatario colombiano tiene para este 1 de septiembre una agenda en la tarde. Una reunión en la Casa de Nariño en donde se espera que encabece un consejo de paz y seguridad.

Posteriormente, según la agenda que compartió la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño, sostendrá varias reuniones de trabajo privadas y finaliza su actividad con una nueva sesión del consejo de ministros.