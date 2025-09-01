Encuentro petrista de alto nivel en la celebración de los 58 años de Armando Benedetti: desde Gustavo Petro hasta Juliana Guerrero

Quería una fiesta pomposa, a la cual asistiera el poder político, judicial y diplomático de Colombia, y lo consiguió. El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró su cumpleaños 58 como siempre lo soñó: en grande.

Lo organizó su esposa, Adelina Guerrero, con quien bailó casi toda la noche, pero la directora del Dapre, Angie Rodríguez, terminó por convocar a congresistas y personalidades del país.

El primer invitado y quien confirmó asistencia fue el presidente Gustavo Petro. Benedetti es su amigo personal, su funcionario de confianza y no podía obviar la celebración.

El sábado 30 de agosto, a las 11 de la noche, el presidente Petro llegó hasta el Hotel Grand Hyatt, en Bogotá, donde ya había empezado la celebración. Lo hizo acompañado del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Armando Benedetti y su esposa Adelina Guerrero bailaron hasta el amanecer. | Foto: CORTESÍA.

Una de las asistentes a la pomposa celebración le contó a SEMANA que el presidente también llegó acompañado de Juliana Guerrero, la viceministra de la Juventud, señalada, entre otras cosas, por arribar al Ministerio de la Igualdad pese a que no cumple los requisitos para acceder a su cargo.

Guerrero tenía motivos para celebrar. Este fin de semana, sorpresivamente, en su hoja de vida le apareció un título de profesional en Contaduría pública de la Universidad San José, en Bogotá.

Juliana Guerrero estuvo en la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Guerrero no llegó sola a la fiesta. También la acompañó su hermana, Verónica Guerrero, asesora del director del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonidualdad), es decir, forma parte del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Tanto Juliana como Verónica han sido señaladas de realizar varios y millonarios vuelos en aviones de la Policía.

Fueron más de 120 invitados, entre ellos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Igualmente, estuvo el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien se deleitó con la música del Mono Zabaleta, Vetto Galvez, Son Callejero y el rey vallenato Fernando Rangel.

El buffet del Hotel Grand Hyatt estuvo a disposición de los invitados: sushi, arroces, carnes y asado. También whisky, vino blanco y vino tinto.

Casi todos los ministros llegaron, entre ellos, la de Medio Ambiente, Irene Vélez, y la superintendente, Cielo Rusinque.

Cielo Rusinque estuvo en la fiesta de Armando Benedetti. | Foto: Captura de pantalla / Twitter /

Lo mismo que congresistas de varios partidos políticos, entre ellos, el presidente del Senado, Lidio García, y el de la Cámara, Julián López.

Estuvieron los representantes del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y la senadora petrista Catalina Pérez, quien posó junto a Armando Benedetti en una fotografía que se divulgó en redes sociales. Llegó la parlamentaria vallecaucana Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras y hoy presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Del Partido Conservador estuvo la plana mayor que respalda al Gobierno, entre ellos, Ape Cuello, el congresista que ha servido de puente entre la Casa de Nariño y la bancada de parlamentarios. También Wadith Manzur, señalado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ape Cuello no votó por Gustavo Petro, pero se ha convertido en uno de los políticos conservadores más cercanos al Gobierno nacional. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

SEMANA conoció que el senador de Cambio Radical Temístocles Ortega fue invitado y llegó a la fiesta. Él fue sancionado recientemente por el comité de ética de su partido porque, pese a la decisión de la bancada de votar contra la consulta popular que iba a convocar el presidente Gustavo Petro vía decreto, él se ausentó de la votación.