“El vino siempre saca una buena alegría”: experta española explica cómo funcionan las catas y las tradiciones alrededor de la bebida

I.O: Es cierto que no se ve tanta cultura de vino como en otros países en los que yo he estado trabajando. He trabajado en Europa, en otros lugares de América Latina. Es claro que para nosotros, el vino hace parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros cenamos a diario con vino. Parte de nuestra cultura en España es que nos gusta ir a tomar un pinchito, o unas tapas, a la hora del aperitivo y siempre va con un vino. Aquí ya sé que no es así, pero sí hay un creciente interés en la gente por conocer más. A mí personalmente me piden muchas catas, cuando vengo a Colombia. Entonces, tengo algunas ideas para contactar con universidades y escuelas de hostelería para dar esa formación, porque creo que a partir de la formación del personal que se vende el vino va a llegar al cliente final.