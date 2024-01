Emma Stone habla en SEMANA de su brillante papel en ‘Pobres creaturas’, que la tiene a punto de conquistar su segundo premio Óscar

En 'Pobres creaturas', Stone hace un papel que es “el que más me ha gustado interpretar”, quizá porque le exigió una serie de escenas rudas, complejas, cargadas de mucha sexualidad y situaciones llevadas al límite en las que no estaba permitido ningún asomo de vergüenza. | Foto: Cinecolor Colombia

Un papel que, confiesa la actriz en SEMANA , es “el que más me ha gustado interpretar”, quizá porque le exigió una serie de escenas rudas, complejas, cargadas de mucha sexualidad y situaciones llevadas al límite en las que no estaba permitido ningún asomo de vergüenza.

Stone cuenta en SEMANA que fueron muchos los aprendizajes que Bella dejó en su vida: “Es una persona que hace todo desde cero. Por eso, es imposible no sentir admiración por ella. Y una de las cosas que más admiro es cómo consigue alejarse de lo malo. Creo que Bella no tiene malas experiencias porque es muy exacta en su propia realidad. Si algo no le gusta, simplemente se aleja. Y, por el contrario, cuando algo le gusta, se acerca más”, asegura la bella actriz.

“¿Puedo decir qué me ha pasado desde que hice este papel? No (risas), pero me gusta lo que Bella hizo en mí. Creo que ella es, hasta el momento, el personaje que más he gozado interpretar. Es mi persona favorita”, aseguró Stone, que también se desempeñó como productora de Pobres criaturas. Es que para la actriz resultaba clave no censurar dichas escenas y estaba convencida de que no mostrarlas sería una falta de honestidad hacia la verdadera naturaleza de Bella.