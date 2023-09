Esta es la manera correcta de pedir ayuda a los ángeles y arcángeles

“Todos tenemos la capacidad de trabajar con los ángeles; están disponibles para todos aquellos que deseen acceder a su sabiduría y luz. Sus enseñanzas no son exclusivas de un grupo en particular, y no es necesario ser especial para conectarse con ellos. Solo se necesita el deseo sincero de nuestro corazón para abrirnos a un mundo lleno de milagros y señales. Los ángeles no pueden cambiar nuestro futuro, pero nos brindarán herramientas para nuestra sanación; son enviados de Dios para ayudarnos”, enfatiza la angeóloga.