Esta es la oración para agradecer a Dios este sábado 14 de octubre

La oración para los creyentes católicos es vista como el canal de comunicación de los seres humanos para conectarse con Dios, exponiéndole sus miedos, sus angustias, sus esperanzas y sus anhelos.

Esta práctica se lleva a cabo en cualquier momento, dándole consuelo a quienes necesitan de un poder celestial y divino para aliviar las cargas.

Por muchas personas en todo el mundo, la oración es considerada como una de las maneras más humildes y sinceras para que sean escuchadas las peticiones de cada creyente con la esperanza de recibir una ayuda divina, o por lo menos una señal para poder resolver algún problema, o salir de alguna situación complicada.

Los creyentes suelen depositar toda su fe en la oración. | Foto: Imagen generada por la IA Bing Image Creator.

Y aunque muchas personas usan la oración para hacer sus peticiones de vida al todo poderoso, también es importante tener unos minutos todos los días para comunicarse con Dios y agradecer a Dios por todos los favores recibidos diariamente como lo son el trabajo, la familia, la salud, la alimentación y todas esas pequeñas cosas que muchas veces los seres humanos no valoran, pero que son un regalo del Padre.

Por este motivo, el portal web, especializado en temas de la religión católica, BibliaOn, recomienda este sábado 14 de octubre, sacar unos minutos del día para realizar la siguiente oración en agradecimiento a Dios. La gratitud, hará que hará que el creyente tenga un día mucho más tranquilo, en paz y con la felicidad de estar entregándole cada pequeño logro de su vida al creador.

La oración ante los problemas graves. | Foto: Getty Images

Esta es la oración para dar gracias a Dios

Mi Señor y mi Dios, mil gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por hablarme y mostrarme cuán grande es tu amor por mí. Gracias porque trajiste esperanza a mi vida. Hoy vivo con ilusión y con la seguridad de que estás siempre a mi lado.

Te doy gracias por todo lo que tengo, porque siempre provees a mis necesidades. Gracias porque me ayudas en los momentos de dificultad y me sostienes con tus brazos fuertes. Gracias a ti, no tengo nada que temer. En ti está puesta toda mi confianza por siempre.

Gracias te doy, Señor, por cada nuevo día que me permites vivir. Gracias por la bendición de poder ver y disfrutar tu obra maravillosa a mi alrededor. Gracias porque puedo escuchar la voz de mis seres amados y compartir momentos bonitos con ellos. Gracias por la salud que me das, porque aun en medio de las dificultades tú estás conmigo y me ayudas.

La oración es una forma en la cual el creyente se comunica con Dios. | Foto: Getty Images

No hay nadie como tú, mi Dios. Eres el Padre paciente y amoroso que me acompaña y me ayuda a ser una mejor persona. Tú me muestras cuál es el mejor camino a seguir y contigo siento paz y tranquilidad. Gracias porque contigo tengo vida abundante y la seguridad de la vida eterna.